John Collins aussi efficace en sortie de banc

Après deux défaites de suite et contre les Kings, Tyronn Lue a décidé de changer son cinq majeur. Kris Dunn, remplaçant depuis trois semaines, a retrouvé une place de titulaire. Le perdant dans l’histoire, c’est John Collins, titulaire indiscutable depuis cinq mois et début novembre.

Visiblement, l’intérieur n’a pas mal vécu cette situation, avec 25 points (9/20 au shoot) en 24 minutes dans la victoire à Sacramento. « Je suis polyvalent et je peux faire de bonnes choses, en jouant à plusieurs postes », commente l’ancien des Hawks.

Il était la seule option pour remplacer Brook Lopez au poste de pivot, Isaiah Jackson étant blessé à la cheville. Ainsi Tyronn Lue a pu apporter une touche défensive à son cinq majeur, avec Kris Dunn, et plus de points à son banc, avec John Collins.

« Il a été excellent », juge le coach des Clippers. « Une grande partie de notre réussite est venue de lui, quand il a commencé à bien jouer, qu’on l’a intégré au cinq majeur, qu’il a commencé à marquer des tirs, à prendre des rebonds offensifs. Il nous a vraiment aidés. »

Vu cette belle déclaration, il ne faut donc pas voir ce choix comme une punition pour l’intérieur. « Ce n’était pas une relégation, pas du tout », confirme Tyronn Lue. « Il s’agit simplement du meilleur choix pour l’équipe, avec les blessures. Dans ce match, Collins a été très bon. »

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24:07 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 29:59 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33:15 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29:20 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30:48 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30:00 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTA 68 27:57 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTA 40 30:30 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 65 27:25 55.6 41.8 78.6 1.6 3.7 5.2 1.0 2.7 0.9 1.3 0.7 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.