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March Madness | L’édition 2026 de « One Shining Moment »

Publié le 7/04/2026 à 10:43 Twitter Facebook

NCAA – Des dunks, des tirs fous, des contres… Le « One Shining Moment » vient une nouvelle fois retracer la March Madness 2026 jusqu’au titre de Michigan.

One Shining MomentTradition oblige, la « March Madness » se conclut comme chaque année par son « One Shining Moment », le résumé en trois minutes des moments les plus marquants de ce tournoi national masculin NCAA.

Et cette édition 2026 en a encore connus beaucoup, avec notamment la victoire renversante de UConn face à Duke qui aura marqué le tournoi, même si c’est finalement Michigan qui a décroché le titre suprême. Une récompense finalement logique pour les Wolverines, qui ont été l’équipe la plus impressionnante de cette « folie de mars ».

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