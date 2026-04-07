March Madness | L’édition 2026 de « One Shining Moment »

Tradition oblige, la « March Madness » se conclut comme chaque année par son « One Shining Moment », le résumé en trois minutes des moments les plus marquants de ce tournoi national masculin NCAA.

Et cette édition 2026 en a encore connus beaucoup, avec notamment la victoire renversante de UConn face à Duke qui aura marqué le tournoi, même si c’est finalement Michigan qui a décroché le titre suprême. Une récompense finalement logique pour les Wolverines, qui ont été l’équipe la plus impressionnante de cette « folie de mars ».