Le Magic se rassure en résistant au retour des Pistons

Pour venir à bout des Pelicans la veille, le Magic avait dû combler un retard de 15 points. Face aux Pistons, Orlando s’est retrouvé dans la situation inverse. Les hommes de Jamahl Mosley ont compté jusqu’à 21 points d’avance dans le troisième quart-temps. Pourtant, Detroit est revenu à quatre longueurs dans la dernière période.

« Ils ont poussé, et c’est ce que font toutes les bonnes équipes », reconnaît Jamahl Mosley. « Ils sont premiers de la conférence pour une raison. Je les ai vus jouer contre Oklahoma City avec la même équipe, et ils étaient revenus de 21 points pour égaliser. Ils ont fait la même chose contre Atlanta. Ils n’abandonnent jamais. »

La réponse du Magic a toutefois été autoritaire. D’abord, Paolo Banchero a converti deux lancers pour stopper l’hémorragie. Ensuite, Orlando a enchaîné avec un 12-0 face à la défense de Detroit. Paul Reed a bien tenté de répondre mais Jase Richardson s’est frayé un chemin jusqu’au cercle pour sceller le sort des Pistons.

Un groupe qui se juge mature

« J’ai adoré la manière dont nous avons réagi », s’est réjoui Jamahl Mosley. « Nous avons été capables de résister à leur retour. Nous devons simplement continuer à faire preuve d’intelligence, que nous soyons menés ou devant au score, et continuer à jouer notre basket. »

Le Magic s’est ainsi imposé 123-107. Une victoire importante pour les Floridiens, qui restent en course pour le Top 6. Pour l’instant, avec 43 victoires pour 36 défaites, Orlando ne compte qu’un revers de plus que les Raptors (43-35), tout en affichant le même bilan que les Hornets et les Sixers, respectivement 8e et 7e.

Tout se jouera donc lors des derniers matches de la saison régulière. Orlando doit encore disputer trois rencontres : contre les Wolves à domicile, puis à Chicago et à Boston.

« À ce moment de la saison, il faut gagner des matches », souligne Jalen Suggs. « Ce que nous avons fait en fin de match, et pendant la majeure partie de la rencontre, a été vraiment solide. Nous avons fourni un bel effort pour bien finir et creuser l’écart. Cela montre que ce groupe est mature. Nous devons continuer sur cette lancée. Quand vous avez l’occasion de tuer le match, vous devez le faire, et c’est ce que nous avons fait en fin de rencontre. »