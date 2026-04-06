Les Knicks veulent finir en beauté face aux bonnes écuries de l’Est

Il y a un mois, jour pour jour, les Knicks se rendaient à Denver pour y signer une démonstration sur le parquet des Nuggets. Cette victoire éclatante marque le dernier succès en date des New-yorkais face à une équipe au bilan positif.

Car dans la suite de ce « road trip » de début mars, les Knicks ont perdu sur les parquets des Lakers, puis des Clippers. Puis en ont fait de même lors de leur série de voyages suivants, en perdant à Charlotte, à Oklahoma City et enfin à Houston.

Dans ce laps de temps, les hommes de Mike Brown ont tout de même enregistré une série de sept victoires de suite, toutes face à des équipes à moins de 50% de victoires. Autrement dit, leur fin de saison sera scrutée de près. Car les Knicks n’affrontent que des équipes dans le positif pour finir : déplacement à Atlanta, puis réceptions des Celtics, Raptors et enfin Hornets.

« Il s’agit de s’assurer que nous sommes concentrés. C’est évidemment une bonne petite période pour finir la saison et s’assurer que nous sommes aussi affûtés que possible avant d’attaquer les playoffs. Le passé, c’est le passé, on ne peut plus rien y changer maintenant. Notre objectif est d’être à 1-0 demain contre des équipes de playoffs, puis de passer à la suite. Rien de ce qui s’est passé ne compte vraiment. C’est sur ce qu’on fera à l’avenir qu’on sera jugés, et c’est là-dessus qu’on s’évalue nous-mêmes », note Josh Hart.

Pistons, Thunder et Spurs font mieux

Il s’agira sans doute de se rassurer un peu, car sur la saison, New York affiche un bilan à 26 victoires pour 22 défaites face aux équipes du haut de tableau. Là où Pistons, Thunder ou Spurs sont toutes à plus de 30 victoires dans ce contexte.

« Il faut accorder du crédit à Charlotte, Oklahoma City et Houston, ils ont bien joué. Je l’ai dit après le match, on n’a pas bien joué dans certains secteurs. On n’a pas été bons lors de ces trois matchs et nous méritions de perdre, même si c’est dur à dire. Et j’espère que nous jouerons mieux à l’avenir car on va affronter quelques équipes avec un bilan positif, donc on verra bien », lâche Mike Brown.

Josh Hart constate qu’il ne suffit pas « d’appuyer sur un interrupteur en playoffs en se disant : ‘OK, les playoffs sont là, allons-y et faisons ce qu’on sait faire.’ » « On doit s’assurer de prendre ces quatre prochains matchs le plus au sérieux possible, de rester focalisés mentalement et physiquement sur le plan de jeu et sur ce que cette équipe veut accomplir pour la suite, et de l’exécuter », termine l’arrière.