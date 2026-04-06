Rudy Gobert ne peut pas tout faire au rebond

« On est à des millions de kilomètres de l’équipe qu’on peut être, et qu’on est. » Chris Finch ne peut que se lamenter, encore une fois cette saison, devant les performances de son équipe. Les Wolves viennent de perdre pour la troisième fois de suite, en s’inclinant contre les Hornets. Il faut dire qu’affronter une équipe de Charlotte en forme sans Anthony Edwards ni Jaden McDaniels, cela ne facilite pas les choses.

« Ce sont deux de nos meilleurs créateurs, marqueurs, et forcément, ça nous oblige à jouer un peu différemment. Néanmoins, au niveau du rebond, des ballons perdus, peu importe qui est sur le parquet, on peut faire mieux », réclame Rudy Gobert, auteur d’un match à 12 points et 10 rebonds.

Les Wolves ont en effet perdu 17 ballons, qui ont alimenté la machine adverse. LaMelo Ball et ses coéquipiers ont ainsi pu courir et déborder la défense. Autre souci : le rebond défensif. Comme il n’était pas sécurisé, les Hornets ont pu prendre 16 rebonds offensifs, transformés en 24 points sur seconde chance.

« On en demande trop à Rudy »

Quand on perd autant de ballons et qu’on donne autant de deuxièmes chances à son adversaire, sans en plus son meilleur marqueur (Anthony Edwards) pour compenser, on se tire une voire plusieurs balles dans le pied…

« On en demande trop à Rudy », constate son entraîneur. « C’est très physique sous le cercle et il se bat. Beaucoup de nos joueurs dans le périmètre doivent revenir et aller au rebond. »

Le quadruple meilleur défenseur de l’année a effectivement le dos large, ses coéquipiers pensant sûrement qu’il peut dominer sous le panier à lui seul. Mais bien bousculé par Moussa Diabaté et Ryan Kalkbrenner, l’ancien pivot du Jazz n’a pas pu faire de miracle, encore moins sans un peu de soutien.

« Ils nous ont tués au rebond offensif pendant toute la rencontre et ça finit par se voir. Il y a les ballons perdus aussi. J’en perd trop », déplore Julius Randle, qui a pris 8 rebonds et perdu 5 possessions dans ce revers. « On doit trouver un moyen de gagner ces batailles de possession. »