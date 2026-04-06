Décisif avec les Nets, Nolan Traoré retrouve le sourire

À six minutes de la fin de ce duel entre Wizards et Nets, Nolan Traoré revient sur le terrain. Si le Français rate quatre tirs de suite, il réussit un panier derrière l’arc pour remettre les deux équipes à égalité alors qu’il ne reste que trois minutes à jouer. A partir de là, l’ancien prodige de Saint-Quentin enchaîne. Il déborde Jamir Watkins pour finir au cercle puis il trouve Jalen Wilson à 3-points. Dans la foulée, l’ailier rend la pareille à son meneur et Nolan Traoré décoche une nouvelle flèche longue distance.

Les Wizards sont sonnés et le Français réussit deux lancers-francs supplémentaires pour permettre à son équipe de s’imposer 121 à 115.

«Il est l’une des principales raisons de cette victoire surtout grâce à ses actions en fin de rencontre», félicite son entraîneur, Jordi Fernandez. «Il essaie toujours de faire de bonnes choses même lorsque cela devient plus compliqué à cause de l’enchaînement des matchs en NBA. Je suis toujours ravi de son comportement et de la manière dont il travaille. Aujourd’hui, il a été capable de nous ramener la victoire. Vous ne pouvez pas toujours contrôler votre réussite au tir, mais il a continué de faire les bons choix.»

Nolan Traoré retrouve de la réussite

Alors qu’il ne comptait que treize points après trois quart-temps, Nolan Traoré en a planté dix dans le dernier acte pour terminer avec 23 unités, son record personnel, à 7/18 au tir et 5/11 de loin. Une prestation qui confirme le regain de forme connu par le Français dernièrement. Sur ses quatre dernières sorties, le rookie tourne à 15.8 points de moyenne à 44 % de réussite au tir.

Cette belle dynamique contraste avec le coup de mou connu au mois de mars où Nolan Traoré était en manque de réussite avec en point d’orgue ce match face aux Blazers où il n’avait réussi aucun de ses neuf tirs en 16 minutes.

«Ça fait du bien», se réjouit Nolan Traoré. «C’est le résultat du travail que vous effectuez au quotidien donc je suis content». Interrogé sur la gestion de son «rookie wall», le meneur répond : «Le staff m’a dit de prendre soin de mon corps et de continuer d’avoir confiance en mon travail même lorsque je fais de mauvais matchs.»

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 53 22:27 37.8 31.6 77.0 0.2 1.5 1.7 3.8 2.2 0.8 2.3 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.