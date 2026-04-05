Julian Champagnie, recordman de 3-points sur une saison des Spurs

« Je croyais qu’en mettre six allait l’égaler, et que sept allait le battre. Je me suis dit ‘Bon tant pis, je l’aurais demain’. » Erreur de calcul pour Julian Champagnie qui, en plantant six paniers à 3-points face aux Nuggets hier, s’est bien emparé d’un record chez les Spurs.

Celui du plus grand nombre de paniers primés convertis sur une saison. « Évidemment, je travaille dur et j’ai confiance en mes propres capacités, mais tout record que l’on parvient à battre dans cette ligue est une bénédiction », réagit le shooteur de 24 ans.

Celui-ci a converti 192 tirs derrière la ligne 7m25 cette saison, dépassant Danny Green (191), détenteur du record jusqu’ici posté à l’issue de la saison 2014-15. Un Danny Green dont Champagnie se souvient très bien du rôle joué au sein des Spurs lors des finales NBA 2013 et 2014, et dont il a longtemps considéré son ascension, partie de rien, comme une source d’inspiration.

Le parallèle est d’ailleurs frappant entre le triple champion NBA, modeste second tour de Draft (46e choix en 2009), et son héritier, non-drafté, qui avait débuté dans l’anonymat aux Sixers en 2022. Les deux joueurs ont également en commun d’être originaires de New York.

« Wemby » est fier de lui

Ce record est « un témoignage de tout son acharnement. Personne n’imaginait Julian dans cette position, à part Julian lui-même », témoigne son coéquipier Keldon Johnson. « C’était un gars qui en avait tellement envie qu’il laissait transparaître ses émotions, et il subissait parfois les montagnes russes des résultats », se souvient Mitch Johnson, qui lui fait désormais pleinement confiance dans son cinq.

Cette saison, son spécialiste du shoot, qui s’était déjà rapproché du record l’an dernier (178 – Chuck Person était alors devant lui avec 190 paniers primés en 1996), tourne à 11.3 points et 5.8 rebonds de moyenne avec 38.6% de réussite derrière l’arc, sans oublier son activité en défense.

Un apport dans le jeu, qui dépasse sa seule adresse extérieure, qui « lui a permis d’avoir ce temps de jeu et de pouvoir s’attaquer à un tel record », note son coach.

« C’est incroyable. C’est quelqu’un qui a saisi chaque opportunité de devenir meilleur depuis que je suis là, d’appliquer ce que le coach demande. Donc c’est super de le voir accomplir ce genre de choses. Je suis vraiment fier », félicite Victor Wembanyama pour finir.

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 77 27:37 43.5 38.0 84.1 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.9 0.4 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.