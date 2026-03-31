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Vainqueur des Sixers, le Heat repart à l’assaut du Top 6

Publié le 31/03/2026 à 12:32 Twitter Facebook

NBA — En difficulté depuis une dizaine de matchs, le Heat s’est relancé dans la course au Top 6 grâce à une belle victoire face aux Sixers.

Le Heat de Tyler HerroAvant de recevoir les Sixers, le Heat traversait une mauvaise passe, avec une seule victoire sur ses huit derniers matchs. Conséquence : les hommes d’Erik Spoelstra avaient glissé à la 9e place de la conférence Est.

En face, les Sixers restaient sur une dynamique autrement plus positive, avec quatre succès en cinq rencontres, et se rapprochaient d’un retour dans le Top 6. Sauf qu’en Floride, les coéquipiers de Paul George ont craqué dans le money-time. Mené de quatre points à 3 minutes 22 de la fin, après un tir primé de Joel Embiid, Miami a brutalement renversé la situation avec un 14-0 en moins de trois minutes pour reprendre les commandes. Une série marquée notamment par deux paniers à 3-points consécutifs de Tyler Herro.

« C’étaient deux bons tirs, et j’ai réussi à les mettre », a réagi Tyler Herro après la rencontre. « Je m’appuie énormément sur mon travail. Je répète les mêmes tirs tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. »

Philadelphie ne s’est jamais remis de ce coup de chaud floridien et s’est finalement incliné, 119-109. Une défaite qui rebat les cartes dans la course au Top 6. D’abord parce que les Sixers (41-34) laissent les Hawks (43-33) prendre un peu plus le large, après leur victoire face aux Celtics.

Six matchs déterminants

Actuellement septièmes à l’Est, les joueurs de Nick Nurse doivent aussi regarder dans le rétroviseur, puisque le Magic (39-35) et le Heat (40-36) espèrent toujours éviter le « play-in », ou au minimum décrocher l’avantage du terrain pour ce tournoi de qualification aux playoffs.

« Nous avons le sentiment d’être meilleurs aujourd’hui qu’il y a deux semaines, donc la situation était frustrante », reconnaît Erik Spoelstra sur le récent passage à vide de son équipe. « Ce soir, tout le monde a su rester concentré sur ce qu’il avait à faire, et c’est le genre d’efforts dont nous avions besoin. […] Nous connaissons le classement et tout ce que cela implique, mais nous voulons tirer le maximum des six matchs qu’il nous reste. »

Ces six dernières rencontres seront déterminantes pour le Heat. En plus de deux matchs a priori abordables face aux Wizards, et d’un rendez-vous prévu ce mercredi contre Boston, Miami affrontera aussi deux fois les Raptors avant de terminer sa saison régulière par la réception des Hawks. Trois de ces matchs auront donc lieu face à des concurrents directs, actuellement installés dans le Top 6 de l’Est…

« Il nous reste six matchs, et c’est évident que Tyler Herro et moi devons encore davantage communiquer », souligne Bam Adebayo. « Sur ces six prochains matchs, nous devrons afficher la même envie que ce soir. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 55 30:04 47.3 38.4 82.5 0.4 3.2 3.6 2.6 1.9 1.1 0.3 2.3 22.1
Tyler Herro 28 31:04 48.5 38.5 93.7 0.5 4.2 4.7 3.9 1.9 0.8 0.3 1.7 21.3
Bam Adebayo 66 32:06 43.8 31.0 77.7 2.0 7.9 9.9 3.0 1.7 1.2 0.7 1.7 20.1
Andrew Wiggins 61 30:35 47.5 40.7 79.0 1.7 3.2 5.0 2.7 1.5 1.1 1.0 2.3 15.6
Jaime Jaquez Jr. 68 28:11 50.0 29.9 76.0 1.3 3.8 5.0 4.7 2.0 0.7 0.3 1.9 15.0
Kel'el Ware 70 22:20 52.8 37.5 75.6 2.9 6.2 9.1 0.6 0.8 0.8 1.1 1.6 11.1
Pelle Larsson 64 26:02 49.4 32.9 80.5 1.0 2.4 3.4 3.3 1.4 0.7 0.2 2.1 11.0
Davion Mitchell 64 28:24 48.1 39.5 67.2 0.4 2.2 2.7 6.5 1.5 1.0 0.2 2.6 9.0
Simone Fontecchio 66 16:55 40.2 36.2 83.7 0.8 2.2 3.0 1.4 0.7 0.5 0.1 1.5 8.4
Nikola Jović 46 17:17 36.7 27.0 68.3 0.5 2.8 3.3 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.4
Kasparas Jakučionis 48 17:38 42.3 41.8 90.7 0.8 1.8 2.6 2.4 0.9 0.6 0.1 1.9 6.0
Dru Smith 67 16:45 41.7 30.2 83.2 0.9 1.7 2.6 2.7 0.8 1.5 0.3 1.6 5.8
Myron Gardner 41 9:38 47.9 40.6 73.1 0.9 1.9 2.9 1.0 0.4 0.5 0.2 1.8 3.9
Keshad Johnson 27 7:47 43.9 31.6 68.0 0.7 1.1 1.9 0.1 0.4 0.4 0.3 0.8 3.7
Jahmir Young 11 4:38 36.4 25.0 100.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.5 1.8
Vladislav Goldin 5 2:48 66.7 0 0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 0.8
Trevor Keels 4 1:15 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Thibault Mairesse
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