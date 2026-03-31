Les Cavs ont préféré les dunks d’Evan Mobley à l’arrosage à 3-points

Totalement ouvert derrière l’arc en transition, Donovan Mitchell aurait facilement pu sanctionner lui-même en cette fin de première période dans l’Utah. Mais l’arrière a préféré servir Evan Mobley, seul sous le cercle puisque son défenseur l’avait lâché pour sortir sur Donovan Mitchell.

Et c’est ainsi que l’intérieur des Cavs a hérité d’un nouveau ballon sous le panier pour dunker. Le thème de sa soirée. « Ils n’avaient pas vraiment de grands en face. Mon jeu est dominer la raquette, c’est ce que j’ai essayé de faire ce soir. Les gars m’ont nourri ce soir, ils m’ont donné la balle à chaque occasion. J’ai converti des tirs faciles », décrit simplement le joueur de 24 ans.

En tout, Evan Mobley ira dunker… à huit reprises pour s’offrir son record cette saison à 34 points (15/21 aux tirs), avec 17 rebonds et 3 contres. Son tout premier match en carrière avec au moins 30 points et 15 rebonds.

Un effet James Harden ?

Une performance majuscule pour beaucoup liée à un facteur collectif : les Cavs sont passés à côté à 3-points avec seulement 6/32 de loin (19%, leur pire performance de la saison). Le Jazz, lui, a été beaucoup plus réaliste en la matière (15/29), ce qui explique pourquoi l’écart n’a pas été creusé plus tôt par les Cavs.

« C’est vraiment difficile de gagner un match NBA avec de telles stats. C’est dur. Je tire donc mon chapeau à nos gars, en particulier James (Harden) et Donovan, qui ont vu où se situait notre avantage avec Evan. Je pense qu’au début, nous allions commencer à canarder à trois-points et à en prendre davantage. Et on a décidé : ‘D’accord, ce n’est pas notre soir à 3-points’ », décrit Kenny Atkinson.

Un changement de registre qui s’est imposé à cette formation, parmi celles qui ont le plus recours au tir longue distance (40 tentatives par match, 7e dans la ligue). « On a commencé à servir Evan après l’écran, au plus profond de la raquette, et a attaqué le cercle. Keon (Ellis) s’est mis à driver. Même Sam, qui était à 0/8, s’est mis à attaquer le panier. J’apprécie le fait que nos gars aient su faire cet ajustement tactique. »

Un ajustement qui faisait d’autant plus sens qu’Evan Mobley s’est régalé dans la raquette adverse, privée de ses protecteurs de cercle, et n’a donc eu aucune difficulté à finir au cercle lorsqu’il a été servi.

Une réponse à son début de saison moyen

Le match d’Evan Mobley s’inscrit dans une bonne dynamique le concernant. Son coach recommande à la presse de jeter à un œil à sa production depuis le All-Star Game. « C’est assez stupéfiant », qualifie Kenny Atkinson en référence à ses 19.7 points et 9.6 rebonds de moyenne, contre 17.9 points et 8.8 rebonds avant le match étoilé.

« Je ne sais pas à quel point c’est lié à James. Je suis sûr qu’il y est pour quelque chose, avec un passeur de sa trempe. Je ne sais pas si c’est le même effet qu’avec J.A. (Jarrett Allen). […] J’ai l’impression qu’il évolue dans la bonne direction. […] Il est plus présent au rebond, ses lancers-francs semblaient bons ce soir. Donc il prend la vague au bon moment, il accumule de la confiance à l’approche des playoffs », poursuit-il.

Une bonne forme en guise de réponse à son début de saison en demi-teinte, qu’il avait lui-même regretté. Son coach lui avait d’ailleurs recommandé de bosser son jeu au moment du match des étoiles, où il n’avait pas été convié.

« ‘Il faut que tu reviennes du All-Star break avec la rage au ventre, […] avec l’envie d’en découdre et prouver un peu aux gens qu’ils ont eu tort.’ C’est ce qu’il a fait. […] Il est sur une pente vraiment positive. Comme je l’ai dit, les chiffres sont assez incroyables, vraiment. Il doit être l’un des meilleurs intérieurs de la ligue depuis la pause du All-Star Game », termine Kenny Atkinson.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 60 32:17 54.5 30.3 60.7 2.4 6.6 9.0 3.6 2.6 0.8 1.9 1.8 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.