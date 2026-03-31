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Malgré la défaite, les Pistons n’ont pas de regret

Publié le 31/03/2026 à 16:33 Twitter Facebook

NBA – Malgré un effectif diminué, les Pistons n’ont rien lâché face au Thunder et ont bien failli faire tomber les champions en titre, avant que Shai Gilgeous-Alexander n’en décide autrement.

JB Bickerstaff et les PistonsL’infirmerie des Pistons était bien remplie avant ce rendez-vous face au Thunder. Parmi les absents figuraient notamment Cade Cunningham, Jalen Duren et Tobias Harris. Assez logiquement, Detroit a rapidement été mené, accusant jusqu’à 15 points de retard au cours du deuxième quart-temps.

Pourtant, les hommes de JB Bickerstaff ont renversé la tendance au retour des vestiaires. Dans le quatrième quart-temps, Detroit a même compté jusqu’à sept points d’avance, au terme d’une séquence symbolique : Tolu Smith a capté deux rebonds offensifs avant que Marcus Sasser ne trouve Daniss Jenkins, auteur d’un tir primé.

« Cela montre à quel point il veut peser sur la victoire », souligne Daniss Jenkins sur Tolu Smith. « Tous les gars qui entrent sur le terrain sont capables de fournir ce genre d’efforts. Je suis vraiment fier de lui. »

À ce moment-là, le Thunder vacille, mais Shai Gilgeous-Alexander revient sur le parquet. Si l’ancien joueur des Clippers signe alors un 6-0 pour ramener les siens à une longueur, Detroit résiste encore.

À deux minutes de la fin, Ausar Thompson arrache même le ballon des mains de Shai Gilgeous-Alexander avant de lancer Kevin Huerter en contre-attaque pour conclure. Malheureusement pour Detroit, le frère d’Amen commet sa sixième faute sur la possession suivante, alors que le MVP en titre remonte le ballon, et doit quitter ses coéquipiers.

Daniss Jenkins tout près d’offrir la victoire

« Nous avons livré un sacré match et je ne laisserai pas les arbitres enlever quoi que ce soit à ce que mes joueurs ont accompli », insiste JB Bickerstaff. « Ils méritent vraiment d’être félicités pour la manière dont ils ont joué. »

Car malgré la perte d’Ausar Thompson, Detroit s’accroche. Paul Reed parvient à provoquer la sixième faute de Chet Holmgren avant d’égaliser. En défense, Javonte Green obtient ensuite une faute offensive de Shai Gilgeous-Alexander, mais Daniss Jenkins manque l’occasion d’offrir la victoire à son équipe au bout du temps réglementaire.

« Ça fait mal car je pense que nous aurions dû gagner sur la dernière possession », regrette Daniss Jenkins.

Dans la prolongation, Oklahoma City reprend la main, et une faute de Kevin Huerter sur un tir à 3-points de Shai Gilgeous-Alexander dans la dernière minute met fin aux derniers espoirs des Pistons. Au terme d’un match qu’ils auront disputé avec courage du début à la fin, les joueurs du Michigan finissent par céder face aux 47 points de Shai Gilgeous-Alexander et s’inclinent finalement 114-110.

« Nos gars ont été incroyables ce soir », conclut JB Bickerstaff. « Ils se sont battus. Ils ont surmonté l’adversité pour se donner une chance d’arracher une victoire face au Thunder, chez eux. C’était incroyable. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.7 1.5 0.9 3.1 24.5
Jalen Duren 64 28:02 64.2 0 74.5 3.8 6.8 10.6 1.8 1.8 0.9 0.9 2.8 19.3
Tobias Harris 57 28:15 46.2 34.9 87.3 0.9 4.4 5.2 2.5 1.0 0.9 0.4 1.7 13.4
Duncan Robinson 71 27:36 44.4 40.4 75.8 0.4 2.3 2.7 2.1 0.7 0.6 0.3 2.2 11.9
Isaiah Stewart 55 23:09 54.1 33.3 76.0 1.7 3.4 5.1 1.2 1.1 0.3 1.6 2.8 10.0
Ausar Thompson 66 25:56 51.8 26.1 56.7 2.1 3.7 5.8 2.9 1.5 2.0 0.9 2.8 10.0
Daniss Jenkins 65 19:23 41.1 37.4 80.0 0.7 1.5 2.1 3.6 1.5 0.9 0.2 1.5 8.8
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 71 20:00 43.3 22.6 81.0 1.1 3.0 4.1 1.3 1.3 1.2 0.3 2.3 8.2
Kevin Huerter 19 19:44 44.4 25.0 88.9 0.5 2.3 2.7 2.1 0.7 1.0 0.3 1.2 8.0
Caris Levert 54 19:29 41.2 32.5 67.1 0.4 1.6 2.0 2.7 1.4 0.9 0.6 1.6 7.4
Paul Reed 58 13:41 59.4 33.3 65.7 2.0 2.4 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9 1.8 7.4
Javonte Green 75 17:50 44.5 37.3 83.3 0.8 2.0 2.8 0.7 0.6 1.3 0.3 1.4 7.0
Marcus Sasser 31 12:48 40.4 41.9 81.3 0.2 0.9 1.1 2.2 0.9 0.6 0.1 1.2 5.6
Tolu Smith 12 9:50 50.0 0 68.2 1.6 2.0 3.6 0.9 0.6 0.2 0.5 1.6 3.6
Chaz Lanier 29 7:56 32.5 30.5 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 2.5
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 5 10:48 57.1 0.0 100.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.2 0.4 0.4 0.2 2.0
Bobi Klintman 12 5:55 33.3 30.8 0.0 0.4 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.9 1.8
Isaac Jones 3 3:00 50.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3

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Thibault Mairesse
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