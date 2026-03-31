Pourtant proche du triple-double, Jaylen Brown a raté sa rentrée

Les Celtics sont tombés à Atlanta et pour Joe Mazzulla, inutile d’aller chercher bien loin le tournant de cette rencontre et l’explication de ce revers. « C’est le troisième quart-temps », assure le coach de Boston, qui a vu ses troupes s’incliner 36-22 durant ces douze minutes.

« On était à égalité à la pause, on jouait plutôt bien. Dans ce quart-temps, on a eu plusieurs possessions ratées en attaque. Eux ont mis des tirs. On a donné trop de lay-up », énumère Joe Mazzulla alors que les Celtics ont shooté à 5/20 avec également huit fautes dans ce fameux troisième quart-temps.

S’il y a bien un joueur qui a incarné cette zone de turbulences, c’est Jaylen Brown. L’ailier All-Star était de retour après deux matches manqués, à cause d’une tendinite au tendon d’Achille, et il a raté son retour. Avec notamment un vilain 2/9 au shoot et trois fautes en troisième quart-temps. Pendant cette séquence, le MVP des Finals 2024 a forcé, en voulant faire les choses tout seul. En l’absence de Jayson Tatum, il a abusé du dribble et des tirs compliqués, ce qui a cassé le rythme offensif des Celtics.

« J’ai manqué beaucoup de tirs faciles, surtout près du cercle », remarque-t-il. « Je n’ai pas mis mes lancers-francs. La défaite est pour moi. Je dois être meilleur. C’était sans doute une de mes pires prestations depuis un moment et ça nous coûte le match. »

Certes proche du triple-double, avec 29 points, 10 rebonds et 9 passes, Jaylen Brown a effectivement plombé sa prestation avec du déchet : 6 ballons perdus, 6 lancers-francs manqués et un affreux 9/29 au shoot. Même s’il a terminé sur une bonne note avec un dernier quart-temps bien meilleur, et quelques tirs primés pour tenter d’arracher la victoire, le All-Star ne fuit pas ses responsabilités. Il sait qu’il a manqué son rendez-vous.

« C’est sans doute un des pires matches de ma saison », insiste-t-il. « J’ai manqué beaucoup trop de tirs faciles. Le match était très physique, l’atmosphère était celle d’un match de playoffs et on ne s’est pas assez vite adapté. Les arbitres ont laissé jouer et on n’a pas su s’adapter à leur impact physique. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 65 34:17 47.7 34.2 80.2 1.2 5.9 7.0 5.2 2.7 1.0 3.6 0.4 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.