Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama dans l’histoire du double-double

A force de compter les triple-double, on en avait oublié le double-double, et on peut compter sur Victor Wembanyama pour le mettre en avant. Auteur de 41 points et 16 rebonds en 31 minutes face aux Bulls, Wemby a carrément signé le 3e double-double le plus rapide de l’histoire !

Alors qu’il était sur le parquet depuis 8 minutes et 31 secondes, le Français avait ainsi déjà compilé 11 points et 10 rebonds ! Depuis que la NBA a lancé le «play-by-play» en 1997, c’est le 3e double-double le plus rapide de l’histoire. Pour quelques secondes, seuls Boban Marjanovic (2017) et Jonas Valanciunas (2025) avaient été plus rapides dans l’histoire.

C’est au début du 2e quart-temps que Wemby a capté ce 10e rebond, et ce qu’on retiendra surtout de sa performance, c’est son volume de tirs : 17 sur 27 ! C’est son record sur la saison.

Une complicité grandissante avec Stephon Castle

« J’essaie de régler certaines choses. J’avais le sentiment que mon attaque devait revenir à un certain niveau, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la défense » se justifie-t-il. «Quand on exécute bien, sur pick and roll par exemple, si je m’ouvre vers le cercle, soit je reçois la balle et c’est un tir très rentable, soit ça libère un tir ouvert dans le corner. Dans les deux cas, ce sont des situations très efficaces, donc c’est difficile à défendre. Moi, je vais continuer à m’ouvrir vers le cercle. Mon objectif, c’est d’obtenir le meilleur tir pour l’équipe. Même si je ne touche pas la balle, ce n’est pas grave. Mais quand je l’ai, je marque.»

A ses côtés, Stephon Castle n’est pas loin de son 2e triple-double de suite, avec 21 points, 10 passes décisives et 8 rebonds, et Wembanyama est revenu sur leur complicité grandissante symbolisée par une bonne dose d’alley-oop.

« On a eu l’occasion de passer beaucoup de temps ensemble sur le terrain, et il me comprend très bien. Ce n’est pas un hasard, on est synchronisés. On s’entend bien parce que lui, en tant que porteur de balle, cherche activement le meilleur tir pour l’équipe, et moi, en tant que joueur qui m’ouvre vers le cercle, je m’assure qu’à chaque fois qu’il lève la balle, elle soit suffisamment haute. »