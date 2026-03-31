La course contre-la-montre est lancée pour Jaden McDaniels

Sa blessure au genou, survenue en fin de quatrième quart-temps, a été le point noir de la victoire renversante des Wolves contre Houston mercredi. D’abord persuadé qu’il ne s’agissait que de simples crampes, Jaden McDaniels a sans doute poussé un soupir de soulagement en découvrant le verdict des examens passés.

Car l’ailier de 25 ans souffre d’une « simple » tendinite rotulienne au genou gauche et d’une contusion osseuse. À ce stade, il ne devrait donc pas avoir besoin d’une opération et peut encore espérer effectuer son retour avant la fin de la saison. Les Wolves ont précisé que la durée de son indisponibilité n’avait pas encore été déterminée et que le joueur serait réévalué par le staff médical d’ici une semaine.

Pour Minnesota, l’idéal serait de pouvoir compter de nouveau sur lui avant le début des playoffs, fixé au 18 avril. D’ici là, les Wolves doivent encore sécuriser leur place dans le Top 6 de la conférence Ouest, alors qu’il leur reste sept matchs à disputer en saison régulière.

Même si le groupe a enregistré cette nuit, face à Dallas, les retours d’Ayo Dosunmu et d’Anthony Edwards, Jaden McDaniels demeure un élément central du dispositif de Chris Finch au poste d’ailier titulaire.

Un joueur précieux par son apport défensif, mais pas uniquement, puisqu’il réalise également la meilleure saison offensive de sa carrière, comme en témoigne sa dernière sortie à 25 points, avec un 3/4 à 3-points contre Houston.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 71 31:52 51.8 42.1 83.9 1.0 3.2 4.2 2.7 3.4 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.