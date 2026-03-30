Le 30 mars 2007, Morris Peterson signe un « buzzer beater » totalement improbable

La nuit dernière, Braylon Mullins a signé un shoot qui restera dans l’histoire du basket universitaire. Il y a 19 ans, c’est Morris Peterson qui signait un exploit… peut-être encore plus improbable.

Il reste 3,8 secondes dans ce duel entre les Raptors (39-32) et les Wizards (38-32), au coude-à-coude dans la course aux playoffs à l’Est. Bien que maladroit, Gilbert Arenas vient tout de même de donner trois points d’avance (109-106) à son équipe, et Toronto doit faire la remise en jeu sous son propre cercle.

Anthony Parker envoie alors une longue passe en espérant qu’un coéquipier puisse s’en saisir de l’autre côté du terrain. Mais c’est Michael Ruffin qui récupère le ballon. José Calderon se précipite pour faire faute, et l’intérieur des Wizards croit pouvoir laisser filer les dernières fractions de seconde en balançant le ballon en l’air.

La suite appartient à la légende. Car le geste de Michael Ruffin est complètement manqué, et le ballon retombe dans les mains de Morris Peterson, juste à côté de lui. L’arrière vient tout juste d’entrer en jeu, mais il a le temps de contrôler la balle, d’éviter le retour de Caron Butler et de dégainer avant le buzzer. Panier, et prolongation !

« J’ai juste essayé de lui donner un peu d’effet. Je voulais m’assurer de lui donner une chance de toucher la planche ou quelque chose comme ça » explique le héros du soir. Sa tentative désespérée file pourtant directement vers le cercler. Et, portés par ce miracle, les Raptors finiront par s’imposer en prolongation (123-118).

« Ma première réaction a été de lancer le ballon en l’air pour laisser le temps s’écouler, mais je n’ai pas réussi à bien le lancer et il restait un peu plus de temps que je ne le pensais », admet, dépité, Michael Ruffin. « Quand je l’ai lancé, il m’a en quelque sorte glissé des mains. Je ne l’avais pas bien en main. »

Le mot de la fin revient à Gilbert Arenas, encore sonné après l’une des fins de match les plus absurdes de l’histoire récente : « Je crois que je vais rentrer chez moi pour regarder Titanic et voir si le bateau coule toujours. »