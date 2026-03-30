Les années se suivent et se ressemblent pour Duke. Et la mythique fac de Caroline du Nord s’en serait bien passé. Comme en 2025, les Blue Devils étaient favoris pour le titre NCAA, portés par le meilleur joueur universitaire de la saison et futur très haut choix de Draft. Mais comme l’équipe de Cooper Flagg il y a un an contre Houston, Duke s’est troué et s’arrête même cette fois dès l’Elite Eight, éliminé par UConn. Les Huskies se sont imposés 73-72 grâce à une interception, puis un tir du logo de Braylon Mullins à la dernière seconde.

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Connecticut n’aura mené que deux possessions dans toute la rencontre : la deuxième, et la dernière. Le scénario était quasi inimaginable alors que Duke menait 44-25 en première période, et de 15 points à la pause. UConn en était alors à un piteux 1/18 à 3-points. Cameron Boozer dominait les débats (27 points, 8 rebonds, 4 passes, 2 contres) dans un joli duel face à Tarris Reed Jr (26 points, 9 rebonds).

Du jamais-vu dans l’histoire ?

Puis tout s’est effondré, la faute à un come-back retentissant de UConn, soudain bien plus costaud en défense et relancé par sa capacité à sanctionner les balles perdues adverses. Comme celle par Cayden Boozer à 6 secondes de la fin sur une remontée de balle alors que son équipe menait de deux points et que les Huskies cherchaient la faute.

Le ballon dévié par Silas Demary Jr est revenu dans les mains de Mullin, qui s’est servi d’un relais d’Alex Karaban pour se libérer un shoot très longue distance, mais non contesté. Ficelle et game over pour Duke, un an après gâché six points d’avance dans la dernière minute.

Ce scénario complètement fou restera comme un exploit monumental de UConn, autant qu’une énorme désillusion pour Duke. Le match du premier tour contre la modeste fac de Siena avait donné les premiers signes d’une équipe pas imprenable. St John’s était passé proche de l’exploit lors du Sweet Sixteen avant de s’incliner de cinq points. Cet exploit, il est pour UConn, première équipe de toute l’histoire à l’emporter face à une tête de série numéro un après avoir compté au moins 15 points de retard à la mi-temps.

UConn fera face à Illinois samedi pour ouvrir le Final Four, avec pour objectif un troisième titre en quatre saisons.

Michigan en démonstration

Dans l’autre match de la soirée, le scénario a été tout autre. Michigan n’a fait qu’une bouchée de Tennessee, croqué 95-62. Les Wolverines ont confirmé leur remarquable début de March Madness avec une prestation XXL menée par Yaxel Lendeborg (27 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 contres) que l’on reverra en NBA la saison prochaine. Derrière le senior, six autres joueurs ont fini entre 8 et 12 points, avec 10 passes pour Elliot Cadeau. Michigan affrontera ce qui est désormais l’autre favori pour le titre, Arizona, pour ce qui ressemble à une finale avant l’heure.