Les Nuggets se promènent en deuxième période pour écarter les Warriors

On n’arrête plus les Nuggets. Denver a signé une nouvelle victoire en s’imposant face aux Warriors de 23 points (116-93) dimanche. Ce succès en deux temps confirme la dynamique des joueurs de David Adelman, au meilleur moment dans ce sprint final vers les playoffs.

La première période des Warriors est pourtant une franche réussite. La première partie du plan de Steve Kerr est simple : écarter le jeu au maximum et faire feu de tout bois à 3-points. Cela fonctionne dans le premier quart-temps, même sans une grande réussite. Le poids de Golden State derrière l’arc contraint les Nuggets à s’adapter et à libérer des espaces. Même Draymond Green s’y met, avec un 2/5 derrière l’arc en neuf minutes.

De l’autre côté du parquet, les visiteurs font preuve d’une superbe agressivité, sur l’homme mais plus encore sur les lignes de passes. Les Warriors tissent leur toile, et les Nuggets s’y empêtrent possession après possession (8 ballons perdus dans le deuxième quart). Ce n’est certainement pas le plus beau quart-temps de basket de la saison, d’autant que la tension grimpe d’un cran avec un début d’échauffourée vite contenu. Mais le bon passage de Gary Payton II et Kristaps Porzingis (4/4 à 3-points à la pause) place Golden State aux commandes. Presque timide jusque là, Nikola Jokic réduit l’écart, grimpé un temps à 13 unités. Le Serbe, sans paraître dans un grand soir, rentre aux vestiaires avec 15 points, 8 rebonds, 4 passes mais surtout un match relancé (46-53).

Les Warriors se sont écroulés

Et ce n’est que le début du one-Jokic Show. Bien contenu avant la mi-temps derrière l’arc, les Nuggets retrouvent de l’adresse extérieure. Le triple MVP montre la voie, laissé parfois étrangement seul par la défense adverse. Denver trouve la mire six fois à 3-points dans les cinq premières minutes de la deuxième période, soit autant que lors des deux premiers quart-temps complets. La franchise du Colorado redevient irrésistible, égalise, puis déroule. Cela débute par un 9-0 lancé par un gros contre de Jamal Murray sur une tentative de dunk de Pat Spencer. Les locaux sont sur une folle dynamique et ne s’arrêtent plus. La réussite extérieure des Nuggets fait très mal et alimente un nouveau 8-0 pour conclure le troisième quart avec 12 points d’avance pour les locaux.

Golden State n’y arrive plus, privé de ses opportunités sur jeu rapide et peu inspiré en attaque. Brandin Podziemski tente bien à lui seul de sauver ce qui peut l’être, mais les Warriors ne font que subir les assauts adverses. Murray, Tim Hardaway Jr, Bruce Brown… Tout le monde participe à l’effort, et Denver finit par se détacher pour de bon sans même avoir besoin de Nikola Jokic sur le terrain. Le signe d’une équipe en confiance, vainqueur de son sixième match consécutif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La deuxième période parfaite des Nuggets. Très bien limité en première période, Denver s’est remis à l’endroit à la mi-temps. Les coéquipiers de Nikola Jokic (25 points, 15 rebonds, 8 passes décisives) ont retrouvé leurs fondamentaux en attaque, avec leur habituel combo de patience et de rythme quelle que soit la défense proposée en face. Et ces Nuggets ont alors des airs de rouleau compresseur, avec un 13/24 à 3-points après le repos, et seulement 40 points encaissés.

– Denver reste dans le coup pour la troisième place. Avec ce succès, les Nuggets maintiennent la pression sur les Lakers pour terminer sur le podium de la conférence Ouest, et éviter possiblement OKC en demi-finale de conférence. Les joueurs des Rocheuses comptent deux défaites de plus que Los Angeles (48-26 contre 48-28), qui devra faire sans Luka Doncic, suspendu, pour sa prochaine sortie, mais c’est face aux Wizards… Le trou est fait avec Minnesota et Houston, désormais deux matchs derrière.

– Les deux équipes laissent des plumes. La rencontre n’a pas été sans de la casse pour les Nuggets comme pour les Warriors. Denver a dû faire sans Aaron Gordon, touché (encore) au mollet, puis Spencer Jones, blessé aux ischio-jambiers dans le premier quart-temps, avant que Cam Johnson ne rejoigne les vestiaires avec des douleurs dorsales. Côté Warriors, déjà largement décimés, Quinten Post a aggravé sa blessure au pied et n’a pas pu revenir en deuxième période.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.