49 passes décisives en quatre matchs : le « scanner » Scottie Barnes tourne à plein régime

La semaine a été faste pour Scottie Barnes, qui a repoussé ses limites dans la création ballon en main à chaque sortie. Après ses 10 passes décisives face au Jazz, puis deux matchs à 12 offrandes contre les Clippers et les Pelicans, l’homme à tout faire de Toronto a établi un nouveau record en carrière avec 15 passes, auxquelles il a ajouté 23 points, dans le succès écrasant des Raptors face au Magic.

Cette rencontre restera d’ailleurs marquante à double titre, puisque Scottie Barnes a aussi été l’un des principaux artisans du 31-0 passé aux Floridiens, un run historique. Avec beaucoup d’humilité, l’intéressé a expliqué s’être avant tout concentré sur le jeu, sans vraiment prêter attention à sa performance individuelle.

Un basket qui gagne en maturité

« Je l’ai vu quand ils l’ont affiché sur l’écran, pour être honnête », a-t-il expliqué. « J’essaie de jouer avec agressivité, d’attaquer la raquette, puis de trouver mes coéquipiers quand ils coupent sans ballon. J’essaie aussi de repérer les joueurs démarqués en transition. Et quand on joue avec du rythme, ça aide aussi. »

De l’agressivité vers le cercle pour mieux faire vivre le ballon, de la lucidité en contre-attaque, la recette peut sembler simple sur le papier. Mais pour son coach Darko Rajakovic, son « point forward » a franchi un palier.

Comme le veut l’expression consacrée outre-Atlantique, Scottie Barnes a en effet le sentiment que le jeu « ralentit » pour lui. Résultat : les lectures deviennent plus fluides, les passes s’enchaînent, et ses cartons à la création se multiplient, d’autant plus en l’absence de joueurs majeurs comme Immanuel Quickley ou Brandon Ingram.

« Il a beaucoup eu le ballon en main la saison dernière. Maintenant qu’on est privés de plusieurs joueurs, il a cette capacité à remonter le ballon, à pousser le tempo, et il a autour de lui des coéquipiers qui font aussi du bon travail en courant bien le terrain », a détaillé Darko Rajakovic. « Il est très fort pour scanner et analyser les situations qui se présentent devant lui. Il peut aussi jouer le pick-and-roll, un secteur dans lequel il a énormément progressé. Aujourd’hui, il n’est pas seulement capable de poser un écran et de plonger vers le cercle, il peut aussi créer avec le ballon et scorer dans ces situations. »

Passeur dans l’âme

Sa palette offensive pose désormais un vrai casse-tête aux défenses adverses. Car si celles-ci choisissent de le prendre à deux pour freiner son impact près du cercle, elles lui ouvrent plus d’angles de passe.

« Avec la puissance qu’il dégage quand il attaque le cercle, et l’efficacité qu’il affiche dans cette zone, il met vraiment la défense dans une situation compliquée », a ainsi poursuivi Darko Rajakovic. « Les défenses doivent choisir : soit elles viennent aider, et à ce moment-là il trouvera ses coéquipiers. Soit elles restent en place, et ça lui donne beaucoup d’espace pour attaquer. »

Parmi les grands bénéficiaires de sa vision du jeu figure notamment Sandro Mamukelashvili. Auteur lui aussi d’un match remarqué avec 19 points, 4 rebonds et 3 interceptions en 21 minutes face au Magic, son coéquipier n’a pas tari d’éloges au moment d’évoquer leur connexion sur le parquet.

« C’est un joueur altruiste, donc je sais qu’à chaque fois qu’il a le ballon, il cherche ses coéquipiers. C’est super facile de jouer avec lui. Il a un énorme QI basket, il réfléchit vite, il n’en fait jamais trop, il sait exactement quand te trouver. Il fait un boulot incroyable pour nous. Et pour notre connexion, c’est très simple : je cours, je me retourne en espérant qu’il m’envoie le ballon, et il le fait. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 72 33:54 50.7 30.5 83.0 2.0 5.8 7.7 5.8 2.8 1.4 2.6 1.5 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.