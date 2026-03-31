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Un deuxième coloris pour la MB.01234 « Mash-up »

Publié le 31/03/2026 à 10:04 Twitter Facebook

Sneakers – Le modèle possède pour particularité de comporter un détail pour chaque chaussure signature du meneur des Hornets de la MB.01 à la MB.04, ce qui donne ce « mash-up » ultime !

La collection « MB » de LaMelo Ball avec Puma a peut-être été la « success story » la plus retentissante depuis début 2020. Chaque année, le modèle signature du meneur des Hornets a su capter le grand public avec des coloris « flashy » et des collaborations bien senties.

Près de quatre ans après son lancement, voici donc la MB.01234 « Mash-up » pour venir résumer cette incroyable aventure en un modèle, avec un détail précis pour chaque « MB » afin de magnifier ce coloris orange-rosé, rappelant celui de la toute première MB.01.

Si on retrouve bien la coupe de la MB.01 au niveau de la semelle, le motif de flamme sur la tige est en revanche emprunté à la MB.02, tout comme les détails rayés sur le côté proviennent de la MB.03 et les motifs sur la languette sont tirés de la MB.04. Après avoir sorti un premier coloris rose-orange cet été, la MB.01234 est de retour avec un nouveau coloris rose et vert qui fait mouche et n’est pas sans rappeler la collection « Rick&Morty » de la MB.01.

La MB.01234 « Mash-up Fluro Green » est à retrouver sur Basket4ballers à -10%, soit 126 euros au lieu de 140 !

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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