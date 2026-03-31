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La LeBron 23 « Old Glory » célèbre LeBron James, porte-drapeau des JO 2024

Publié le 31/03/2026 à 13:08 Twitter Facebook

Sneakers – Nike revient sur l’un des grands moments de la carrière de LeBron James. Pour une fois, celui-ci ne s’est pas déroulé sur un terrain de basket, mais sur un bateau !

C’est une image qui restera dans l’histoire des Jeux Olympiques. Au cours d’une cérémonie d’ouverture époustouflante, LeBron James a marqué le coup en étant désigné porte-drapeau de la délégation américaine lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un immense honneur pour le King, placé à la proue du bateau traversant la Seine et faisant flotter la bannière étoilée.

L’histoire retiendra également que LeBron James a fait le boulot jusqu’au bout en ramenant l’or face à la France en finale en compagnie de ses « Avengers » de compatriotes Kevin Durant et Stephen Curry, icônes d’une génération sur la fin de leur domination.

Voilà qui valait bien un nouveau clin d’œil dans la collection LeBron 23, avec donc un coloris « Old Glory » pour rappeler ce grand moment. La tige blanche est traversée par un liseré bleu et rouge pour reprendre les couleurs du drapeau américain, avec une touche dorée pour faire ressortir le « Swoosh » d’un côté et le logo « King » de l’autre. Le motif de drapeau apparaît sur le talon, en bleu et rouge.

La LeBron 23 «Old Glory» est annoncée pour le 8 mai outre-Atlantique.

(Via SneakerNews)

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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