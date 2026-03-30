La ANTA KAI 3 débarque chez Basket4Ballers !

La ANTA KAI 3 poursuit son offensive sur le marché européen et français en particulier. La troisième chaussure signature de Kyrie Irving est en effet arrivée sur Basket4ballers en quatre coloris : CNY, Mentality, 432 Hz et même la dernière version « Patchwork.
En collaboration avec le shop américain « Sneaker Politics », ce dernier coloris rend hommage à la couture à la main via un mélange de matériaux symbolisant également l’unité, avec une tige en gris-bleu et blanc aux finitions en rouge. On retrouve également une touche de beige et de marron sur la languette et la semelle.
Les quatre coloris de la ANTA KAI 3 sont d’ores et déjà disponibles sur Basket4Ballers : à 135 euros pour les versions CNY et 432 Hz et 150 pour les Mentality et Patchwork (livraison à partir du 3 avril).
Notre verdict de la ANTA KAI 3
Cette troisième chaussure signature de la collection Kai de Kyrie Irving marque l’arrivée en grande pompe de l’équipementier ANTA Sports sur le marché européen. Celui-ci offre sans doute son modèle le plus abouti en termes de performance.
On retrouve en effet un modèle dans le plus pur style de Kyrie Irving, avec des qualités d’adhérence époustouflantes, un bon maintien et une nouvelle semelle intermédiaire suffisamment épaisse pour le confort et réactive pour assurer des appuis les plus explosifs.
Le design et la touche de Kyrie Irving au niveau du style sont désormais bien identifiés et contribuent à la singularité du modèle. Celui-ci a en tout cas de quoi se classer parmi le haut du panier, comme lors des plus belles années de l’insaisissable meneur.