La ANTA KAI 3 débarque chez Basket4Ballers !

La ANTA KAI 3 poursuit son offensive sur le marché européen et français en particulier. La troisième chaussure signature de Kyrie Irving est en effet arrivée sur Basket4ballers en quatre coloris : CNY, Mentality, 432 Hz et même la dernière version « Patchwork.

En collaboration avec le shop américain « Sneaker Politics », ce dernier coloris rend hommage à la couture à la main via un mélange de matériaux symbolisant également l’unité, avec une tige en gris-bleu et blanc aux finitions en rouge. On retrouve également une touche de beige et de marron sur la languette et la semelle.

Les quatre coloris de la ANTA KAI 3 sont d’ores et déjà disponibles sur Basket4Ballers : à 135 euros pour les versions CNY et 432 Hz et 150 pour les Mentality et Patchwork (livraison à partir du 3 avril).