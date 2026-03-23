Joyeux anniversaire Kyrie Irving ! Le meneur des Mavs fête aujourd’hui ses 34 ans, et en attendant de se faire le plus des cadeaux en retrouvant les parquets après sa blessure au genou, son équipementier ANTA pour l’occasion une réduction de 10% sur l’ensemble de sa collection (hors KAI 3) ! Même les ANTA KT10 et KT 11 de Klay Thompson sont concernées !

S’agissant de la ANTA KAI 3, son dernier modèle signature, un quatrième coloris devrait bientôt voir le jour. Baptisé « Patchwork », en collaboration avec le shop « Sneaker Politics », il rend hommage à la couture à la main via un mélange de matériaux symbolisant également l’unité, avec une tige en gris-bleu et blanc aux finitions en rouge. On retrouve également une touche de beige et de marron sur la languette et la semelle.

Son lancement outre-atlantique a été effectué vendredi à Dallas, et son arrivée en Europe ne devrait plus tarder.

Notre verdict de la ANTA KAI 3

Cette troisième chaussure signature de la collection Kai de Kyrie Irving marque l’arrivée en grande pompe de l’équipementier ANTA Sports sur le marché européen. Celui-ci offre sans doute son modèle le plus abouti en termes de performance.

On retrouve en effet un modèle dans le plus pur style de Kyrie Irving, avec des qualités d’adhérence époustouflantes, un bon maintien et une nouvelle semelle intermédiaire suffisamment épaisse pour le confort et réactive pour assurer des appuis les plus explosifs.

Le design et la touche de Kyrie Irving au niveau du style sont désormais bien identifiés et contribuent à la singularité du modèle. Celui-ci a en tout cas de quoi se classer parmi le haut du panier, comme lors des plus belles années de l’insaisissable meneur.