Naji Marshall marque des points pour une prolongation de contrat

« Je pense que les individus voient la saison différemment du bilan de l’équipe. Il y a pas mal de gars qui jouent pour décrocher des prolongations de contrat, et l’aspect ‘business’ entre donc en jeu. » Le constat fait par Jason Kidd concerne toutes les équipes qui ne jouent plus rien jusqu’à la fin de cette saison.

C’est le cas chez les Mavs, actuels 13e à l’Ouest, dont certains membres doivent penser à la suite. Outre Khris Middleton qui arrive en fin de contrat, Naji Marshall est particulièrement concerné. Celui-ci arrive au bout de la deuxième année d’un contrat de trois ans et 27 millions de dollars signé en juillet 2024.

Il est sous contrat jusqu’à la saison 2026/27, touchant 9 millions de dollars cette saison et plus de 9,4 millions de dollars la saison prochaine. « Il fait ce qu’il faut, et nous avons pas mal de gars dans ce cas. Cela place l’organisation en position de faire des évaluations avec tous les changements en cours », poursuit Kidd.

Ce dernier a encore été satisfait de la prestation de son joueur face aux Blazers, plus tôt dans la semaine, avec 19 points et son impact en défense (5 interceptions, record en carrière) sur Deni Avdija. Sur la saison, l’ancien joueur des Pelicans tourne à 15.5 points, 4.7 rebonds et 3.3 passes de moyenne. Sa meilleure production en carrière.

« Il a été un moteur exceptionnel pour nous tout au long de l’année »

Depuis le All-Star Game, sa moyenne grimpe même à près de 17 points. De quoi lui permettre d’obtenir une belle prolongation à laquelle il sera éligible en juillet 2026 ? L’intéressé pourrait signer un accord allant jusqu’à 56,8 millions de dollars sur quatre ans. Les leaders des Mavs y semblent favorables.

« Naji est toujours à la hauteur de l’événement. Plus l’intensité monte, plus il devient intense. Il a été un moteur exceptionnel pour nous tout au long de l’année. Il répond toujours présent et signe des actions décisives dans les moments clés », décrivait Cooper Flagg plus tôt cette saison.

« Individuellement, on regarde si l’on a progressé et si cela mène à une prolongation. Ensuite, du point de vue de l’équipe, il s’agit de la construction de l’effectif et de la cohérence des cinq de départ et des rotations », termine Jason Kidd qui pourrait ainsi continuer à s’appuyer sur ses deux meilleurs joueurs la saison prochaine (Cooper Flagg et Naji Marshall), tout en injectant le revenant Kyrie Irving, afin de rebondir le plus vite possible.

Naji Marshall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NO 32 21:53 39.2 34.9 70.7 0.5 4.2 4.6 2.8 1.8 0.8 1.2 0.3 7.7 2021-22 NO 55 13:22 40.5 20.0 79.6 0.7 1.9 2.6 1.1 1.3 0.6 0.8 0.1 5.7 2022-23 NO 77 23:16 43.3 30.3 78.9 0.6 3.0 3.6 2.5 1.5 0.7 1.3 0.2 9.1 2023-24 NO 66 19:03 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 3.6 1.9 1.4 0.7 1.0 0.2 7.1 2024-25 DAL 69 27:49 50.8 27.5 81.3 1.1 3.7 4.8 3.0 1.6 1.0 1.6 0.2 13.2 2025-26 DAL 71 29:41 51.6 29.5 76.4 0.9 3.8 4.7 3.3 1.9 1.1 1.6 0.1 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.