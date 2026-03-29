Oso Ighodaro bien parti pour imiter Mikal Bridges

La saison passée, il avait manqué un seul match à Tyus Jones pour lui permettre d’atteindre la fameuse barre des 82 rencontres. Cette saison, Oso Ighodaro, qui s’était contenté de 61 matchs lors de sa première saison, est le dernier joueur des Suns encore en lice pour signer un exercice complet.

Un objectif que l’intérieur s’était fixé en amont de la reprise et qui lui permettrait d’être le premier joueur de la franchise, depuis Mikal Bridges, véritable « Iron man » au sein de la ligue, à le faire.

« C’est simplement la volonté mentale de vouloir le faire. (Ainsi qu’à) la préparation que j’ai imposée à mon corps cet été et mon travail en salle de musculation », décrit brièvement le joueur de 23 ans, qui dit avoir pris près de 7 kilos, dont 5 kilos de muscle, lors de la dernière intersaison.

Cette prise de masse lui a également permis de gagner en épaisseur dans le jeu des Suns. Mark Williams sur la touche en raison d’une blessure au pied, son remplaçant a pris le relais dans le cinq de Phoenix. Sur ses 13 derniers matchs, en tant que titulaire, il tourne à un peu moins de 10 points (72% aux tirs !), 6 rebonds et 3 passes.

Chaque saison est un périple

« Il a franchi des étapes de géant au cours de cette saison. C’est un liant sur le terrain. Il a encore passé un cap ces dernières soirées », remarque son coach Jordan Ott, qui le mobilise sur près de 30 minutes par rencontre sur cette séquence. Et Ighodaro, qui ne jouait que 17 minutes en moyenne lors de son année rookie, tient le rythme.

« Chaque gars dans cette équipe, même ceux qui ne jouent pas, traverse quelque chose. Quand tu te réveilles, tu es déterminé à jouer peu importe comment tu te sens. Quand ton état d’esprit est là, ton corps finit par suivre », lâche l’intérieur sur sa volonté de ne rien rater.

« Chaque gars dans cette ligue, qu’il joue beaucoup ou pas du tout, vit un véritable périple. Il s’agit de se battre pour traverser tout ça », dit-il encore. Atteindre la barre des 82 matchs ? « Dans certains cas, ce n’est pas possible. Il y a beaucoup de blessures sérieuses, mais je pense que c’est tout à fait vrai pour les petits pépins, comme les douleurs, les bleus ou les courbatures », assure celui qui s’en prémunit bien jusqu’ici.

Oso Ighodaro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHO 61 17:08 60.4 0.0 58.0 1.1 2.6 3.6 1.2 1.7 0.5 0.6 0.5 4.2 2025-26 PHO 74 22:02 65.5 0.0 45.8 1.7 3.3 5.0 2.2 2.7 0.9 1.3 0.6 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.