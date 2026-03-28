GG Jackson « n’est pas Kevin Durant » aux yeux des arbitres

GG Jackson n’a pas cherché à masquer son agacement après la défaite de ses Grizzlies face aux Rockets (119-109), la cinquième consécutive pour Memphis. L’ailier pointe notamment du doigt les coups de sifflet favorables à Houston, avec Kevin Durant en première ligne.

« J’essaie d’attaquer le cercle et de jouer physique, comme d’habitude, mais je n’obtiens aucun coup de sifflet », peste GG Jackson. « KD peut faire des feintes dans tous le sens, alors que nos mains sont simplement devant lui. Sur le ralenti, on voit que personne ne le touche. Et puis j’entends Tari Eason me lancer : ‘Tu n’es pas KD.’ Pourtant, sur le terrain, je suis probablement celui qui s’en rapproche le plus. »

Kevin Durant a tenté sept lancers-francs face à Memphis. Pour GG Jackson, la star des Rockets profite globalement d’un statut qui lui permet d’obtenir plus facilement le bénéfice du sifflet.

« C’est fou de voir à quel point les arbitres peuvent se montrer généreux avec certains joueurs », ajoute-t-il. « C’est l’un des meilleurs, donc je respecte ça, mais nous aussi, on joue dur et on se donne à fond. »

Des problèmes de discipline à Memphis

Ce n’est pas la première fois cette saison que les Grizzlies se plaignent par rapport aux fautes. Le 10 mars, Memphis s’était déjà incliné à Philadelphie au terme d’une rencontre serrée, marquée par un énorme écart aux lancers francs : 46 tentatives pour les Sixers, contre seulement 21 pour la franchise du Tennessee.

« Nos mains sortaient du cylindre, et ils en ont profité pour provoquer le contact », regrettait alors Tuomas Iisalo. « Dans cette ligue, les joueurs sont devenus tellement talentueux qu’ils identifient immédiatement ce type de situation. Et cela ne concerne pas seulement les stars. Tous les joueurs sont capables de sentir qu’avec une main trop proche du corps, ils peuvent aller chercher la faute. Nous devons faire mieux sur ce point. »

Ce problème de discipline pèse lourd dans cette fin de saison. Sur les dix derniers matches, les Grizzlies sont ainsi la sixième équipe qui concède le plus de lancers francs, avec 25.8 tentatives adverses de moyenne.

GG Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 48 25:41 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6 2024-25 MEM 29 15:50 37.2 33.7 72.5 0.9 2.2 3.2 1.0 1.0 0.4 1.1 0.2 7.2 2025-26 MEM 50 21:19 49.3 32.6 72.3 0.9 3.4 4.3 1.4 1.4 0.6 1.5 0.8 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.