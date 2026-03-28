Face au « tanking », le syndicat des joueurs veut frapper les franchises au portefeuille

Comment décourager les franchises de perdre volontairement pour améliorer leur position à la Draft ? La Grande Ligue a présenté trois propositions aux propriétaires des franchises afin de lutter contre le fléau du « tanking », avec l’idée de lisser davantage les probabilités d’obtenir les meilleurs choix.

Mais du côté du syndicat des joueurs (NBPA), on estime manifestement que cela ne suffira pas.

D’après les informations de Jake Fischer et Marc Stein, le NBPA défend lui aussi un nouveau système de lottery, avec une réduction encore plus marquée des écarts entre les équipes du bas de tableau. Dans sa proposition, les dix pires bilans de la ligue disposeraient chacun de 7 % de chances de décrocher le premier choix, tandis que les équipes classées de la 11e à la 18e place auraient toutes 3,75 % de chances de l’obtenir.

L’idée est claire : casser encore un peu plus le lien entre très mauvais bilan et jackpot à la Draft. Mais le syndicat veut aller plus loin. Le NBPA pousserait ainsi pour que la NBA puisse sanctionner plus sévèrement les franchises prises en flagrant délit de « tanking ». Parmi les pistes évoquées : des amendes de plusieurs millions de dollars, un recul dans l’ordre de la Draft, ou même une réduction des probabilités d’obtenir le premier choix !

Enfin, le syndicat des joueurs avance une troisième idée, sans doute la plus originale de toutes : s’inspirer de la Premier League en liant davantage la redistribution des revenus de la ligue au classement final de la saison régulière. Plus une équipe gagne, plus sa part serait importante.

Une manière donc de punir les mauvais élèves… et de récompenser directement les équipes qui jouent le jeu.