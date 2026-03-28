Payton Pritchard, l’accélérateur de particules

Jaylen Brown absent, Jayson Tatum bien présent mais maladroit, les Celtics avaient besoin d’une autre solution offensive pour dominer une équipe d’Atlanta qui avait pris la rencontre par le bon bout. Ce fut Payton Pritchard, qui est sorti du banc en étant bouillant.

C’est lui qui a remis Boston dans le bon sens en fin de premier quart-temps alors que les troupes de Joe Mazzulla avaient mal démarré, avec notamment un panier au buzzer. Sa spécialité.

« Il peut prendre un tir en quatre, cinq ou six secondes. L’une de ses grandes forces, c’est justement sa capacité à évaluer la situation dans ce genre de cas et à savoir quand on peut tenter ce genre de choses et quand ce n’est pas possible », analyse le coach des Celtics.

Mais plus encore que ce simple tir, c’est surtout son adresse à 3-pts qui a été le moteur de son équipe. Il a inscrit ses six premières tentatives à 3-pts ! Vu la situation, avec notamment l’absence de Jaylen Brown, ce fut capital.

Agressif dans tous les aspects du jeu

« Mon rôle n’a pas changé par rapport à une autre soirée », assure pourtant le principal intéressé. « J’ai été agressif, j’ai cherché à faire le jeu pour mes coéquipiers ou pour moi, à faire le juste choix. »

Payton Pritchard a terminé cette rencontre avec 36 points à 13/23 au shoot dont 6/11 à 3-pts mais aussi 7 rebonds et 4 passes. Outre ses points, les autres domaines du jeu, comme ses rebonds offensifs ou ses fautes provoquées, ont retenu l’attention de son coach.

« Ce sont des actions très importantes pour nous », insiste Joe Mazzulla. « Il n’est pas seulement un joueur qui marque des points. Il nous aide en faisant d’autres choses. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 70 32:31 45.5 36.3 87.7 0.8 3.2 4.0 5.2 1.5 0.8 1.3 0.1 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.