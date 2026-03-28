Les MVP de la nuit | Jamal Murray et Nikola Jokic font encore la paire

Deux jours après avoir été immenses face aux Mavericks, Jamal Murray et Nikola Jokic confirment qu’ils forment un duo d’exception en récidivant face au Jazz. Commençons par le Serbe, fidèle à lui-même avec un épais triple-double : 33 points, 16 rebonds et 12 passes. C’est son 31e de la saison, en 59 matches…

De plus, s’il a perdu 7 ballons, il a aussi été d’une adresse folle avec un 13/16 au tir, dont 2/2 à 3-pts. Bref, une soirée banale pour lui, mais qui reste exceptionnelle pour le commun des mortels.

Passons maintenant au Canadien. Il a compilé 31 points, 14 passes (pour un ballon perdu) et 6 rebonds. Surtout, ses cinq paniers à 3-pts ont été précieux pour deux raisons. Déjà pour arracher la victoire à la fin puisque Jamal Murray en a inscrit deux dans les 75 dernières secondes de la rencontre, pour faire plier Utah.

Ensuite parce qu’avec ses réussites du soir, il a battu le record de franchise de paniers primés sur une saison. Michael Porter Jr. a vu son record (220 en 2023/24) tomber. « Je voulais seulement gagner. On était derrière. On a encore des matches pour battre ça », confie-t-il après la victoire de Denver.

C’est fait avec 222 tirs primés cette saison et il va pouvoir, dans les prochains jours, porter le record encore plus haut, toujours avec Nikola Jokic pour le servir ou le libérer.

« Sa capacité à jouer après le pick-and-roll avec son dribble avec Jokic, dans un jeu à deux, à mettre des step-back, à mettre 3-pts est tellement importante », admire son coach, David Adelman, qui a donc vu son duo de All-Stars combiner pas moins de 64 points, 26 passes et 21 rebonds dans ce succès plus compliqué que prévu !