March Madness : Duke et UConn au forceps, Tennessee toujours là

Le choc le plus tendu de la soirée est revenu à Duke. Bousculés par St. John’s, les Blue Devils ont tout de même trouvé les ressources pour finir plus fort, avec 25 points d’Isaiah Evans, un double-double de Cameron Boozer (22 points, 10 rebonds) et le retour précieux de Caleb Foster, auteur de 11 points tous inscrits en seconde période.

Les hommes de Jon Scheyer ont aussi fait la différence au rebond (40-27), un domaine qui a pesé lourd au moment de refermer la porte. Dans l’autre affiche de la région Est, Connecticut s’est compliqué la tâche, mais a survécu.

Les Huskies avaient pourtant pris jusqu’à 19 points d’avance avant de voir Michigan State revenir et même passer devant. Il a fallu un Tarris Reed Jr. solide (20 points), un Alex Karaban décisif (17 points) et une fin de match plus propre pour éviter la bascule. Résultat : victoire 67-63 et billet validé pour une affiche XXL face à Duke.

Michigan, lui, a livré une partition plus autoritaire qu’il n’y paraît. Menés à la pause, les Wolverines ont complètement retourné Alabama au retour des vestiaires avec un 43-28 sur la seconde mi-temps.

Yaxel Lendeborg était partout avec 23 points, 12 rebonds et 7 passes, quand Michigan haussait le ton en défense et prenait le contrôle du rythme. En face, les 35 points de Labaron Philon Jr. n’ont pas suffi pour le Crimson Tide.

Enfin, Tennessee a confirmé que sa dureté fait des merveilles en mars. Les Volunteers ont dominé Iowa State 76-62 grâce aux 18 points de Nate Ament, aux 16 unités de Ja’Kobi Gillespie et à une énorme supériorité au rebond.

Les Cyclones, privés de Joshua Jefferson, ont souffert physiquement et n’ont jamais vraiment trouvé de continuité offensive. Tennessee rejoint ainsi l’Elite Eight pour la troisième année de suite et défiera Michigan avec une place au Final Four en jeu. Les affiches de l’Elite Eight sont donc connues pour cette March Madness masculine : Arizona–Purdue et Illinois–Iowa samedi, puis Michigan–Tennessee et Duke–Connecticut dimanche.

Tous les résultats

Duke – St John’s : 80-75

Michigan – Alabama : 90-77

Connecticut – Michigan State : 67-63

Iowa State – Tennessee : 62-76