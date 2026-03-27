Victor Wembanyama en tête de la course au MVP sur NBA.com !

La démonstration de Victor Wembanyama sur l’importance de l’impact défensif a-t-elle secoué les observateurs ? En tout cas, pour la première fois depuis très longtemps, NBA.com ne place pas Shai Gilgeous-Alexander au sommet de son « MVP Ladder » hebdomadaire… et c’est bien « Wemby » qui prend la première place !

Nikola Jokic grimpe en troisième position alors que Luka Doncic descend au quatrième rang et que Jaylen Brown complète le Top 5, au détriment de Cade Cunningham, désormais 6e.

Pour justifier ce bond, Shaun Powell, qui rédige le classement pour le site officiel de la NBA, insiste sur l’impact défensif du Français, déjà « historique » pour un joueur aussi jeune. NBA.com souligne ainsi que Victor Wembanyama a compilé 17 contres sur ses trois derniers matches et rappelle surtout qu’il tourne à 3,1 contres de moyenne cette saison. Un chiffre d’autant plus impressionnant qu’il joue moins de 30 minutes par rencontre.

Et avec un calendrier favorable, les Spurs (55 victoires – 18 défaites) pourraient carrément s’emparer du meilleur bilan de la saison régulière, si le Thunder (57-16) de Shai Gilgeous-Alexander marque un peu le pas. « Wemby » pourrait alors devenir le deuxième joueur de 22 ans à être élu MVP, après Derrick Rose.

Au-delà des statistiques brutes (24.2 points, 11.2 rebonds et 3.1 contres de moyenne), c’est surtout son dossier complet qui pourrait ainsi faire pencher la balance en sa faveur : production, efficacité, impact défensif…

Longtemps présenté comme le futur visage de la NBA, Victor Wembanyama est donc une menace immédiate pour le trophée Michael Jordan. À deux semaines de la fin de saison régulière, le Français peut-il coiffer tout le monde au poteau ? Sur les marchés prédictifs comme Polymarket ou encore Kalshi, la cote de l’intérieur des Spurs s’emballe.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 58 29:12 50.5 35.1 81.8 2.0 9.2 11.2 3.0 2.6 1.1 2.5 3.1 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.