Le Thunder sous pression pour verrouiller l’Ouest

Cette fois, le Thunder ne survole pas l’Ouest contrairement à l’an dernier. Lors de la saison 2024/25, OKC avait ainsi terminé en tête avec 16 victoires d’avance sur son dauphin, Houston. Aujourd’hui, l’écart est bien plus mince : avec un bilan de 57-16, les joueurs de Mark Daigneault voient les Spurs (55-18) leur souffler dans le cou.

Or, cette première place n’a rien d’anecdotique. Elle garantit l’avantage du terrain pendant toute la campagne de playoffs à l’Ouest, un levier qui avait pesé lourd la saison passée. Le Thunder avait notamment eu besoin d’un Game 7 à domicile pour venir à bout des Nuggets en demi-finale de conférence…

« C’est vraiment important », rappelle Shai Gilgeous-Alexander au sujet de cet avantage du terrain. « Pas seulement pour la conférence Ouest, mais pour l’ensemble des playoffs. Nous avons eu besoin d’un Game 7 à domicile pour battre Denver, l’une des meilleures équipes de l’Ouest. Si vous voulez aller en Finales, vous devez passer par ce genre d’équipe. C’est important, et toutes les équipes de playoffs le savent. »

Le Canadien ne cache pas non plus son ambition d’aller chercher le meilleur bilan de toute la ligue. Detroit a bien entretenu l’illusion pendant un temps, mais sa série de quatre défaites consécutives au début du mois de mars a pratiquement mis fin au suspense. Désormais, la lutte semble se résumer à un duel entre le Thunder et les Spurs.

Rester en rythme jusqu’au bout

Au-delà de la bataille comptable, cet enjeu a aussi une vertu plus immédiate : maintenir OKC sous tension. L’an passé, la première place vite acquise avait permis au staff de lever le pied en fin de saison régulière. Shai Gilgeous-Alexander avait ainsi manqué les trois derniers matchs, abordant les playoffs après plus de dix jours sans jouer.

Un scénario qu’il n’a pas forcément envie de revivre. « Personnellement, j’ai eu trop de repos entre mon dernier match de saison régulière et le début des playoffs », reconnaît-il auprès de l’OKC Thunder Wire. « Je pense que j’étais un peu rouillé au moment d’attaquer les playoffs. J’adore jouer, donc si j’ai l’occasion de disputer quelques matchs de plus, tant mieux. L’an dernier, nous étions dans une position plus confortable. Cette saison, San Antonio est juste derrière nous, donc nous n’avons pas ce luxe. »

La question du rythme se pose aussi pour Jalen Williams. Gêné par les blessures, l’ailier traverse une saison hachée, la dernière alerte en date étant une blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des parquets pendant un mois, entre la mi-février et la mi-mars. Au total, il n’a ainsi disputé que 28 des 73 matchs du Thunder.

OKC regarde d’abord devant lui

Pour autant, pas question de vivre les yeux rivés sur San Antonio.

« Je ne me concentre pas sur ce que font les autres, mais je ne suis pas idiot, je sais où nous en sommes au classement », glisse Jalen Williams. « Le plus important pour moi, c’est de retrouver mon meilleur niveau et de savoir combien de temps cela va prendre. Collectivement, la vraie question, c’est de savoir combien de matchs nous pouvons encore gagner. On ne se focalise pas spécialement sur les Spurs. »

Le défi s’annonce néanmoins corsé pour Oklahoma City. Sur ses neuf dernières rencontres, le Thunder doit encore affronter sept équipes au bilan positif. En face, San Antonio semble avoir une fin de calendrier plus clémente, avec notamment des matchs contre les Mavericks, les Bulls ou encore les Warriors.

Et l’enjeu est d’autant plus clair que les Spurs ont un avantage décisif en poche : en cas d’égalité au bilan final, c’est la franchise texane qui terminerait devant grâce à ses trois victoires en quatre confrontations directes cette saison.

Mark Daigneault, lui, refuse de réduire la fin de saison à une simple course au classement. « En playoffs, les équipes qui ont l’avantage du terrain remportent leur série dans 65 % des cas », rappelle le coach. « Bien sûr que vous voulez le conserver le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas aborder ça uniquement sous l’angle du classement. L’idée, c’est surtout de continuer à prendre de bonnes habitudes et de progresser jusqu’au bout. »

Et peut-être aussi pour Shai Gilgeous-Alexander de valider un argument clé dans la course au MVP. Car que se passera-t-il dans la tête des votants si Victor Wembanyama et les Spurs le coiffent au poteau ?