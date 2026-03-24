Jalen Williams, comme s’il n’était jamais parti

Et si nous avions vu la meilleure version de Jalen Williams cette saison… pour ce qui n’était pourtant qu’un match de reprise ? La question peut surprendre, mais elle n’a rien d’illégitime au vu de la prestation de l’ailier du Thunder sur le parquet des Sixers. Encore limité à vingt minutes de jeu, Jalen Williams n’en a pas moins été très convaincant, avec une ligne de statistiques complète (18 points, 6 passes, 4 rebonds) et un impact évident.

Gêné depuis le début de saison par les blessures, « J-Dub » n’a pas eu l’air d’un joueur en manque de rythme. Et son lay-up acrobatique et aérien en début de deuxième quart-temps ne ressemblait en rien à celui d’un joueur éprouvant la moindre appréhension après avoir été touché à deux reprises aux ischio-jambiers ces derniers mois.

« Il avait l’air en grande forme, avec beaucoup de force », a d’ailleurs salué l’entraîneur d’Oklahoma City, Mark Daigneault. « Il avait l’air en rythme. Il faut d’abord le féliciter pour tout le travail qu’il a accompli pendant son absence. Et avant de revenir au jeu, il passe entre les mains de beaucoup de monde : le staff médical, les coachs… Tout le monde a fait un super travail pour qu’il soit prêt, parce qu’il n’a rien perdu. »

Un poignet enfin pleinement guéri

Incisif dans ses attaques du cercle, mais aussi spectaculaire avec une passe laser à l’aveugle pour Jared McCain dans le dernier quart-temps, Jalen Williams a rappelé le niveau All-Star et All-NBA qu’il avait affiché la saison dernière. Le joueur de 24 ans a même terminé meilleur passeur du Thunder avec ses six offrandes, dans une rencontre où le collectif du champion en titre a encore brillé.

« Nous avons une très bonne équipe, donc je n’ai pas eu à en faire beaucoup », a réagi Jalen Williams juste après le buzzer final. « Nous jouons ensemble, et c’est ce qu’il y a de plus facile quand on revient. Tout le monde joue de façon altruiste, donc c’est très facile de trouver sa place et de retrouver la forme. »

Cette montée en puissance s’est aussi ressentie dans son tir, en difficulté en 2025/26 après sa blessure au poignet, pour laquelle il avait été opéré l’été dernier. L’ailier est apparu en confiance, avec un geste plus fluide que lors de ses précédentes sorties.

« Cela fait vraiment du bien d’être de retour sur le parquet », a-t-il ainsi souri face à la presse. « J’ai essayé de prendre cela de manière positive. Je me sens mieux avec mon poignet que je ne l’ai jamais été. C’est un grand obstacle que j’ai réussi à surmonter, je pense. C’est comme si tout était revenu à la normale, et c’est génial. »

Au meilleur moment

Pour Oklahoma City, ce retour à 100 % tombe à point nommé. Lancé dans une belle série de 12 victoires, le Thunder peut se permettre de réintégrer Jalen Williams à son rythme, alors que d’autres joueurs comme Ajay Mitchell, Aaron Wiggins ou Isaiah Joe ont assuré un intérim de qualité. Le revenant peut désormais monter en puissance tout en restant frais à l’approche des playoffs.

« Je pense que ce qui m’a le plus aidé à me sentir impliqué, c’est que la franchise m’a permis de voyager avec l’équipe », a-t-il expliqué. « Quand vous êtes blessé et que vous devez rester à la maison pendant les déplacements, c’est assez dur à vivre. Vous n’êtes pas au contact du groupe, vous vous sentez un peu à l’écart. Pouvoir faire ma rééducation sur la route et être tout le temps avec les gars, c’était vraiment génial. C’était super de voir les gars faire des choses qu’on ne leur demande pas forcément d’habitude, et s’épanouir dans cette situation. »

Au Thunder, en tout cas, certaines choses n’ont clairement pas changé. Jalen Williams a d’ailleurs eu bien du mal à garder son sérieux durant son interview d’après-match pendant que ses coéquipiers relâchaient la pression.

Une pression sans doute encore un peu plus forte sur les adversaires du champion en titre si Oklahoma City arrive lancé, avec son lieutenant de retour à son meilleur niveau…

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 27 28:44 48.3 31.3 82.7 0.7 3.9 4.6 5.4 2.1 1.2 2.0 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.