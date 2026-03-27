Kevin Huerter a saisi sa chance

Pour la réception des Pelicans, Duncan Robinson manquait à l’appel, et JB Bickerstaff n’a pas hésité à placer Kevin Huerter dans le cinq de départ. Et pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, l’ancien shooteur des Kings a tout simplement réalisé son meilleur match avec Detroit.

Trouvé par ses coéquipiers en début de rencontre, Kevin Huerter a planté ses quatre premiers tirs de la soirée, dont deux à 3-points. Après la pause, c’est lui qui a permis aux Pistons de consolider leur avance que ce soit avec des paniers primés ou en attaquant le cercle.

« En jouant contre lui ces dernières années, j’avais l’impression qu’il n’était qu’un simple shooteur », avoue Jalen Duren. « Depuis qu’il est arrivé, je vois qu’il sait faire plein d’autres choses. Il peut attaquer le cercle pour finir ou créer des décalages. Il s’entend bien avec les gars dans le vestiaire donc j’ai hâte de continuer à jouer avec lui. »

Adroit de loin et agressif dans la peinture

Si Detroit possédait plus de 15 points d’avance, les Pelicans vont recoller au score grâce à Jeremiah Fears. Pour calmer l’incendie, Kevin Huerter est trouvé derrière l’arc par Daniss Jenkins pour son quatrième panier primé de la soirée. À six minutes du terme, le numéro 27 va effacer facilement Karlo Matkovic pour se frayer un chemin jusqu’au cercle et inscrire un dernier panier.

« J’ai vraiment beaucoup attendu mais, ce soir, j’ai eu une belle opportunité », apprécie ainsi Kevin Huerter. « J’ai rapidement trouvé mon rythme, j’ai eu des tirs ouverts et des paniers faciles dans la raquette. »

Pour la première fois depuis son arrivée dans le Michigan, Kevin Huerter a ainsi joué plus de 30 minutes. Il en a profité pour terminer à 22 points, sa plus haute marque aux Pistons, à 9/14 au tir et 4/7 de loin.

« C’est un très bon joueur de basket », rappelle d’ailleurs JB Bickerstaff. « C’était notre devoir de lui donner des minutes parce que nous savons qu’il peut nous aider à gagner des matchs. Il n’est pas arrivé à une période facile, mais il a su profiter de cette opportunité. J’adore voir sa combativité et à quel point il joue librement. »

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27:18 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31:26 41.3 38.0 82.8 0.6 3.4 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 30:49 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.3 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 29:34 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29:22 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.3 2.9 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24:24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 2024-25 CHI 26 30:00 43.9 37.6 71.4 0.4 2.8 3.3 3.2 2.0 1.2 1.2 0.3 13.2 2024-25 SAC 43 20:54 41.3 30.2 71.4 0.4 2.3 2.8 1.7 1.6 0.8 0.9 0.4 7.9 2025-26 CHI 44 23:34 45.5 31.4 73.2 0.5 3.3 3.8 2.6 1.9 0.8 1.1 0.6 10.9 2025-26 DET 17 18:32 44.3 23.7 100.0 0.5 2.1 2.6 1.9 1.2 1.0 0.6 0.4 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.