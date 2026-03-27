Sans être guéri, le Magic reprend un peu son souffle

Jamahl Mosley a fait un geste de la main comme pour mieux signaler que le match était terminé. Plus besoin de panier. Malik Monk avait manqué sa dernière tentative à 3-points, le Magic avait assuré le rebond jusqu’à la dernière seconde et fini par s’imposer de quatre petits points. Face à la pire équipe de la conférence Ouest, donc.

Aucune effusion de joie du côté des Floridiens, qui venaient seulement de mettre fin à leur série en cours de six revers consécutifs. « Je l’ai déjà dit : il vaut mieux tirer des leçons d’une victoire que d’une défaite. Et c’est précisément ce dont on va discuter ce soir. On a fait le boulot, même si, au bout du compte, ce n’était pas très beau à voir. On en est conscients, on l’a vu, on sait ce qu’il en est », avoue le coach.

Ce dernier n’a par exemple pas du tout été convaincu par la prestation défensive de sa formation. « On ne l’a pas fait (défendre). Soyons réalistes. DeMar DeRozan a pris confiance très tôt. Beaucoup de ses tirs étaient des tirs à deux points compliqués, mais on a fait trop de fautes sur lui. (Daeqwon) Plowden aussi s’est lancé, il a fait un sacré match. Ils nous ont piégés sur quelques coupes en début de match et sur des rebonds offensifs », décrit-il.

DeMar DeRozan a ainsi terminé avec 33 points en face, avec 11 passes décisives, tandis que Daeqwon Plowden a signé son record en carrière (23 points). « Donc, tous ces petits détails dont on parle, on doit les corriger et continuer à progresser dans ce domaine, surtout sur cette dernière ligne droite de neuf matchs », vise le coach.

Il reste neuf matchs au Magic (39 victoires – 34 défaites), désormais à égalité avec les Hornets et le Heat, pour essayer de remonter. Sachant que les dernières places qualificatives directes pour les playoffs ne sont pas encore jouées non plus, entre Hawks, Raptors et Sixers. L’ensemble de ces équipes n’ont que deux victoires d’écart…

Tenter d’arriver lancés en playoffs

En attendant, Jamal Cain trouve « super satisfaisante » cette victoire. « Quand on connaît les galères qu’on vient de traverser ces derniers matchs… Gagner en NBA, c’est dur. Donc, peu importe la manière, on a besoin de ces victoires, on les veut, et ça fait juste du bien, de repartir avec la gagne. […] Sur les derniers matchs, la chance n’était pas de notre côté. On a joué des matchs serrés contre de bonnes équipes. Mais si on reste constants dans l’effort, dans notre état d’esprit et notre engagement, la roue finira par tourner », assure-t-il.

Le positif est que de son côté, Desmond Bane remarque que le groupe est « vraiment affamé à vouloir mieux jouer ». « On comprend que, oui, on a gagné, mais on doit produire un meilleur basket si on veut atteindre nos objectifs sur cette dernière ligne droite. Donc, il y a des discussions là-dedans sur la façon dont on peut s’améliorer des deux côtés du terrain », note l’arrière.

La situation actuelle rappelle à ce dernier ce qu’il a pu connaître l’an passé avec les Grizzlies. « J’en parlais aujourd’hui, de l’importance de monter en puissance à cette période de l’année. J’ai eu le sentiment que l’an dernier à Memphis, on est arrivés en playoffs sans cet élan. On venait de changer de coach, on avait perdu quelques matchs contre de bonnes équipes sur la fin. On est un peu arrivés en boitant jusqu’aux playoffs, on a dû gagner deux matchs de ‘play-in’ pour y accéder. Donc, je pense que peu importe les victoires ou les défaites, l’essentiel est d’être sur une pente ascendante avant d’y être », affiche l’arrière.