A l’arraché, le Magic stoppe sa série de défaites face aux Kings

Avec six revers de suite, le Magic a glissé dans la zone du «play-in», et certains évoquent même le renvoi de Jamahl Mosley avant la fin de saison… Heureusement, les Kings étaient de passage en Floride, et les partenaires de Paolo Banchero (30 points) renouent avec la victoire. Non sans mal.

Les Kings débutent sur un bon rythme avec Devin Carter qui frappent de loin dès les premières possessions, tandis que la paire Raynaud-Achiuwa prend possession de la peinture. Les deux équipes se rendent coup pour coup en début de rencontre, mais la rotation très affaiblie des Kings illustre rapidement les limites de leur effectif : 10 absents. Malgré cela, grâce à quelques tirs longue distance et des ballons volés, les Kings ne sombrent pas, et le Magic mène 39-30 à la fin du premier quart-temps.

DeRozan en démonstration

Dans le deuxième quart-temps, DeMar DeRozan prend complètement le contrôle de l’attaque des Kings. Imperturbable face à la défense du Magic, il enchaîne les paniers à mi-distance et inscrit 17 points dans le quart-temps, dans son style si caractéristique, c’est à dire sans tenter le moindre tir à 3-points. Sacramento montre un jeu collectif intéressant (16 passes décisives à la mi-temps), mais Orlando reste devant grâce à son adresse extérieure (8/16 à 3-points) et sa réussite aux lancers-francs. À la pause, le Magic conserve l’avantage 65-59.

Au retour des vestiaires, les Kings tentent de revenir dans la partie, et c’est Malik Monk qui se réveille. Une série de 9-0, conclue par un tir en transition de DeRozan, leur permet de réduire l’écart à deux points (74-72). Sacramento trouve enfin du rythme à 3-points, avec notamment Daeqwon Plowden et Carter. Cependant, Orlando s’appuie sur la puissance de Paolo Banchero et l’apport de Desmond Bane pour conserver une courte avance (93-90) avant le dernier quart-temps.

Daeqwon Plowden fait trembler le Magic

Dans le quatrième quart-temps, Orlando semble prendre le contrôle. Profitant d’un passage à vide offensif des Kings en l’absence de DeRozan, le Magic creuse l’écart jusqu’à +10 (105-95) et comme souvent le duo Bane-Banchero est l’arbre qui cache la forêt. Mais le retour de DeRozan relance Sacramento, et c’est surtout Plowden qui s’illustre : le «sophomore» enchaîne les tirs à 3-points, pour porter son total à 23 points (record personnel). À moins d’une minute de la fin, un nouveau tir primé de sa part ramène les Kings à une seule longueur.

Alors que la pression est maximale, le Magic multiplie les extra-pass pour trouver la meilleure position de tirs. Elle est pour Jalen Suggs qui répond immédiatement avec un tir à 3-points à 27 secondes de la fin, redonnant quatre points d’avance à Orlando. DeRozan réduit brièvement l’écart, mais les fautes des Kings permettent au Magic d’assurer la victoire aux lancers-francs. Orlando s’impose finalement 121-117 et le prochain match peut être décisif puisque les coéquipiers de Bane se déplacent à Toronto, actuellement 6e avec une victoire de plus.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Hayes sort sur blessure. De retour sur les terrains après une rencontre à l’infirmerie, Killian Hayes y retourne dans la foulée puisqu’il a quitté ses coéquipiers en première mi-temps après une blessure à l’annulaire de la main gauche. Après sa blessure, le Français a immédiatement fait faute pour provoquer sa sortie du terrain.

Le Magic ne rassure pas. Certes, la série de défaites est stoppée mais il y a une vraie cassure dans le groupe. On ne retrouve plus l’entrain de la saison passée, ou de la première partie de saison. C’est très mécanique en attaque, et la défense manque d’agressivité. Inquiétant au moment d’aborder la dernière ligne droite.

DeRozan exemplaire. Alors que les Kings pointent à la dernière place de leur conférence, DeMar DeRozan continue de faire le job, soir après soir, et cette nuit, il a été aussi efficace à la finition qu’à la création avec 33 points et 11 passes. Son 2e quart-temps est un modèle de jeu à mi-distance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.