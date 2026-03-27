Les Knicks bluffés par le jeu des Hornets

On pensait que les Hornets passaient un test cette nuit face aux Knicks, mais en fait, c’était tout l’inverse ! Ce sont bien les Knicks qui étaient sur le grill pour cette rencontre, et ils ont été largement dominés. Pourtant, depuis deux mois, les joueurs de Mike Brown possèdent la meilleure défense de toute la NBA, mais rien ne résiste, en ce moment, à la formidable attaque des Hornets.

« Ils ont très bien joué. Ils ont été physiques », témoigne Josh Hart. « J’ai l’impression qu’on avait un temps de retard. Quand une équipe joue à ce rythme et avec cette intensité physique, ça ne peut pas bien se passer. Ils jouent comme s’ils avaient été propulsés par un canon ! ».

C’est vrai que la vitesse de jeu des Hornets impressionne, et tout part de leur domination au rebond. Il n’y a pas de « sept pieds » dans la raquette, ni de joueurs de 120 kilos et plus, mais à l’image de Moussa Diabaté, le rebond est une affaire collective et d’énergie à Charlotte.

Retrouvailles en playoffs ?

« Ils nous ont écrasés au rebond », souligne Mike Brown. « On a besoin de plus de production dans ce domaine que ce qu’on a obtenu. Si vous jouez à l’extérieur et que vous vous faites dominer au rebond avec 43 prises à 24, il n’y a même pas photo, parce qu’on n’a pas imposé de présence physique. On n’a pas frappé les premiers. »

Autre reproche du coach des Knicks à ses joueurs, la défense sur pick-and-roll : « Notre défense sur pick-and-roll n’était pas bonne, et en partie parce qu’ils posaient d’excellents écrans, très physiques. Et nous n’avons pas fait du bon travail pour nous entraider sur ces situations. »

Le mot de la fin pour Jalen Brunson, interrogé sur la différence entre les Hornets du début de saison, et ceux de ce début d’année. « À 100%, ils ont changé ! Vu de l’extérieur, on dirait qu’ils ont tous adhéré à un style de jeu et au collectif. Et ils sont excellents !»

Si les Hornets parviennent à se hisser dans le Top 6, les deux formations pourraient se retrouver au premier tour des playoffs…