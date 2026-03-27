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Les Knicks bluffés par le jeu des Hornets

Publié le 27/03/2026 à 8:06
Modifié le 27/03/2026 à 9:49 Twitter Facebook

NBA – Meilleure défense de la NBA depuis deux mois, les Knicks n’ont pas résisté aux vagues des Hornets.

lamelo ball hornets knicksOn pensait que les Hornets passaient un test cette nuit face aux Knicks, mais en fait, c’était tout l’inverse ! Ce sont bien les Knicks qui étaient sur le grill pour cette rencontre, et ils ont été largement dominés. Pourtant, depuis deux mois, les joueurs de Mike Brown possèdent la meilleure défense de toute la NBA, mais rien ne résiste, en ce moment, à la formidable attaque des Hornets.

« Ils ont très bien joué. Ils ont été physiques », témoigne Josh Hart. « J’ai l’impression qu’on avait un temps de retard. Quand une équipe joue à ce rythme et avec cette intensité physique, ça ne peut pas bien se passer. Ils jouent comme s’ils avaient été propulsés par un canon ! ».

C’est vrai que la vitesse de jeu des Hornets impressionne, et tout part de leur domination au rebond. Il n’y a pas de « sept pieds » dans la raquette, ni de joueurs de 120 kilos et plus, mais à l’image de Moussa Diabaté, le rebond est une affaire collective et d’énergie à Charlotte.

Retrouvailles en playoffs ?

« Ils nous ont écrasés au rebond », souligne Mike Brown. « On a besoin de plus de production dans ce domaine que ce qu’on a obtenu. Si vous jouez à l’extérieur et que vous vous faites dominer au rebond avec 43 prises à 24, il n’y a même pas photo, parce qu’on n’a pas imposé de présence physique. On n’a pas frappé les premiers. »

Autre reproche du coach des Knicks à ses joueurs, la défense sur pick-and-roll : « Notre défense sur pick-and-roll n’était pas bonne, et en partie parce qu’ils posaient d’excellents écrans, très physiques. Et nous n’avons pas fait du bon travail pour nous entraider sur ces situations. »

Le mot de la fin pour Jalen Brunson, interrogé sur la différence entre les Hornets du début de saison, et ceux de ce début d’année. « À 100%, ils ont changé ! Vu de l’extérieur, on dirait qu’ils ont tous adhéré à un style de jeu et au collectif. Et ils sont excellents !»

Si les Hornets parviennent à se hisser dans le Top 6, les deux formations pourraient se retrouver au premier tour des playoffs…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 56 30:08 43.3 38.8 89.2 1.1 4.0 5.0 3.5 2.8 1.1 0.7 2.8 20.3
Lamelo Ball 63 27:38 40.7 37.0 89.6 0.9 4.0 4.8 7.1 2.7 1.2 0.2 2.7 19.7
Kon Knueppel 72 31:30 48.9 43.8 86.3 1.2 4.1 5.3 3.5 2.0 0.7 0.2 2.2 19.1
Miles Bridges 68 31:27 45.0 32.4 82.5 0.9 4.9 5.9 3.3 1.5 0.6 0.4 1.7 17.2
Coby White 13 20:00 45.9 38.9 86.3 0.5 2.8 3.2 3.5 1.8 0.3 0.2 1.9 16.0
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 65 26:00 62.7 50.0 66.3 3.7 5.0 8.7 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 8.1
Ryan Kalkbrenner 60 21:48 74.9 0.0 68.9 2.5 3.2 5.7 0.8 1.0 0.5 1.5 1.6 7.9
Grant Williams 29 19:14 42.6 37.9 84.1 1.1 2.7 3.8 1.7 0.9 0.4 0.4 1.6 6.8
Tidjane Salaün 36 15:52 50.6 43.4 65.0 0.7 3.4 4.1 0.8 0.7 0.4 0.2 1.5 6.2
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tre Mann 47 13:43 35.6 33.1 85.2 0.4 1.5 1.9 1.8 1.1 0.5 0.1 1.4 5.9
Sion James 73 22:49 37.9 37.1 83.9 0.6 2.8 3.4 1.9 0.8 0.6 0.3 1.8 5.4
Josh Green 49 16:24 46.7 42.7 89.3 0.9 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 0.1 1.2 4.7
Liam Mcneeley 29 12:08 39.6 39.0 81.8 0.4 1.9 2.3 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.2
Antonio Reeves 9 7:20 50.0 53.8 0 0.2 0.7 0.9 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 3.0
Pat Connaughton 35 7:26 44.9 39.6 66.7 0.3 1.1 1.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 2.9
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 11 4:00 22.2 0.0 25.0 0.7 0.5 1.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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