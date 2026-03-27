Au lendemain d’un succès autoritaire face à Oklahoma City, Jayson Tatum a pu savourer son passage au Gillette Stadium de Foxborough, où il était invité à participer à l’avant-match de la rencontre entre la France et le Brésil.

Pour son neuvième match depuis son retour à la compétition, Jayson Tatum a franchi une étape supplémentaire face au champion en titre, bénéficiant de son plus gros temps de jeu depuis son retour (35 minutes) pour signer un cinquième double-double et contribuer à une septième victoire en neuf matchs.

Intense et agressif

Si l’ailier des Celtics a apporté dans tous les secteurs du jeu avec 19 points, 12 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et même un contre, son premier de la saison, sur Luguentz Dort, Jaylen Brown a retenu le niveau d’agressivité et d’intensité affiché par son coéquipier.

« Son match a été incroyable. Particulièrement avec le niveau d’intensité qui était très élevé, comme un match de playoffs, avec le public qui était également dedans. J’ai eu le sentiment que c’était vraiment un match super encourageant pour JT, dans un match intense, face à une équipe physique», a souligné Jaylen Brown. « On continue de l’encourager pour qu’il retrouve ce niveau d’agressivité que l’on connaît et dont on est habitué de sa part. Mais ce match face à OKC a été super pour lui, dans sa façon de faire les bons choix, les bonnes lectures de jeu, tout en étant physique et en étant Jayson Tatum. Je trouve que c’est un pas de plus dans la bonne direction ».

L’enchaînement des matchs lui permet de retrouver progressivement ses sensations et de développer aussi de nouveaux automatismes comme sa relation avec la paire Queta-Garza à l’intérieur, et d’autres joueurs comme le sophomore Baylor Scheierman ou le rookie Hugo Gonzalez, qu’il continue de découvrir.

« Des gars comme Neemias Queta, Baylor Scheierman, Luka Garza et Hugo Gonzalez, ce sont des joueurs avec qui je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de jouer ces dernières années », a confirmé l’intéressé. « C’était sympa de voir leur développement cette saison et l’impact qu’ils ont apporté, et ça l’est aussi d’être à leurs côtés sur le parquet et de partager ces moments, quand ils contribuent positivement à la rencontre ».

La tête et les jambes

Plus globalement, Joe Mazzulla a lui aussi salué ce qu’il entrevoit comme le retour d’un Jayson Tatum capable de prendre à nouveau le match à son compte et à apporter dans les secteurs de jeu.

Tout est encore loin d’être parfait, mais la qualité de sa prestation face à Oklahoma City ne peut être que positive, moins de trois semaines après son retour. Au-delà des jambes, son QI basket soulage aussi le reste de l’équipe.

« Il donne ce que le jeu demande et il nous aide à gagner, et c’est tout ce qui compte. Son apport au rebond a été top, quand il a eu le ballon en main aussi, et ce qu’il a fait aussi pour débuter le quatrième quart-temps, lorsqu’il fallait accélérer, contrôler le jeu, faire briller aussi Baylor. Il joue le pick-and-roll… Il apporte en fonction des besoins du jeu, et c’est le plus important. Son apport au rebond en a fait partie, et il doit continuer à apporter ça pour nous », a résumé le coach des Celtics, alors que se profile la réception d’Atlanta ce soir, puis le dernier road-trip de la saison, avec quatre déplacements à l’Est, à Charlotte, Atlanta, Miami et Milwaukee.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 9 30:20 39.1 30.9 87.9 0.8 8.4 9.2 3.7 1.4 1.3 2.2 0.1 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.