Voilà maintenant trois mois que les Hornets ont entamé leur opération commando. Le succès a été incroyable puisque Charlotte a depuis remporté 22 matchs sur 28 ! LaMelo Ball a bien sûr été l’un des artisans de cette folle remontée, et va pouvoir bénéficier d’un nouveau coloris pour aborder la fin de saison, en mode « camouflage » !

La MB.05 « Camo » se caractérise donc par son imprimé camouflage, avec une base en vert foncé assortie de touches d’un vert plus clair et de noir pour compléter le tout. Des notes dorées sur la mention « Not From Here » et l’assemblage présent sur le talon, où figure une auréole et le logo phénix.

La MB.05 « Camo » est disponible en France, à retrouver au prix de 125 euros sur Basket4Ballers.