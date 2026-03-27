Voilà maintenant trois mois que les Hornets ont entamé leur opération commando. Le succès a été incroyable puisque Charlotte a depuis remporté 22 matchs sur 28 ! LaMelo Ball a bien sûr été l’un des artisans de cette folle remontée, et va pouvoir bénéficier d’un nouveau coloris pour aborder la fin de saison, en mode « camouflage » !
La MB.05 « Camo » se caractérise donc par son imprimé camouflage, avec une base en vert foncé assortie de touches d’un vert plus clair et de noir pour compléter le tout. Des notes dorées sur la mention « Not From Here » et l’assemblage présent sur le talon, où figure une auréole et le logo phénix.
La MB.05 « Camo » est disponible en France, à retrouver au prix de 125 euros sur Basket4Ballers.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.