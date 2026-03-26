Victor Wembanyama et GG Jackson ont échangé les posters

C’est presque un passage obligé pour les grands contreurs de NBA : à force de protéger le cercle, ils deviennent des cibles pour les attaquants les plus audacieux. À Memphis, Victor Wembanyama en a encore eu la preuve.

En l’absence de Ja Morant, c’est GG Jackson qui s’est chargé du défi. Et l’ailier des Grizzlies s’en souviendra. Après avoir éliminé Devin Vassell sur un drive main gauche, il s’est élevé vers le cercle pendant que Victor Wembanyama venait en aide. Trop tard pour empêcher le dunk : le Français, du haut de ses 2m24, a été pris dans l’action.

« Un peu plus tôt, dans le tunnel, j’ai demandé à Ja comment on pouvait dunker sur Wemby », a raconté GG Jackson après la rencontre. « À la mi-temps, il avait déjà contré deux de mes tirs. Ja m’a dit : ‘Tu viens de Caroline du Sud, vas-y franchement.’ Je ne sais pas si ça m’a aidé, mais ça a marché. »

Le joueur de Memphis a aussi expliqué à quel point la présence de Victor Wembanyama pèse sur les attaquants, même s’ils ne le voient pas. « Je ne l’avais pas vu arriver en aide, mais je savais qu’il allait surgir de quelque part. Donc il fallait que je finisse l’action le plus vite possible. Ce genre d’action enflamme forcément la salle. »

Wemby a immédiatement répondu

Mais Victor Wembanyama n’a pas tardé à prendre sa revanche. Sur la possession suivante, l’intérieur des Spurs a feinté son défenseur avant d’attaquer le cercle avec autorité. GG Jackson a bien tenté de contester, mais il n’a rien pu faire face à l’envergure du Français, qui a conclu avec un dunk puissant.

« J’ai sauté parce que je me suis dit que si j’arrivais à le contrer, ce serait incroyable », a souri GG Jackson.

Cette séquence a résumé à elle seule la soirée du FedExForum, marquée par plusieurs actions spectaculaires. Plus tôt dans le match, Stephon Castle avait déjà lancé le concours de posters avec un énorme dunk, avant que Julian Champagnie n’ajoute lui aussi sa signature à cette soirée très animée.

Au micro de la rencontre, l’ancien Spur Sean Elliott s’est amusé de tous les posters réalisés : « J’ai déjà vu plus de corps au sol que dans un cimetière… Qu’est-ce qu’il se passe dans cette salle ? »