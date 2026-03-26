Gui Santos rejoint le cercle très fermé des Brésiliens à 30 points en NBA

À la fin de la rencontre, Gui Santos a pris quelques instants pour aller saluer ses proches, présents dans la salle. Une question lui a alors été posée : combien de Brésiliens avaient déjà atteint la barre des 30 points en NBA ?

Après sa performance face aux Nets, la réponse est désormais simple : quatre. Grâce à ses 31 points, son record en carrière, l’intérieur des Warriors a rejoint Leandro Barbosa, Anderson Varejao et Nenê dans ce cercle fermé.

Le natif de Brasilia a ainsi livré signé la meilleure performance de sa jeune carrière, terminant à 11/16 au tir, dont 4/6 à 3-points, avec 3 rebonds et 2 interceptions. Très en vue ces dernières semaines, il a encore profité de l’occasion pour montrer l’étendue de sa palette offensive.

Gui Santos a ainsi fait mal en catch-and-shoot derrière l’arc, se montrant aussi efficace près du cercle grâce à son jeu d’appuis. Une prestation complète, dans un contexte particulier puisque c’était la « Latino Night » à San Francisco.

« C’était vraiment positif de faire ça. Et forcément, je me sens super confiant : le staff m’en donne beaucoup (de confiance), mes coéquipiers aussi. Même quand je reçois le ballon au poste, j’entends les coachs me dire : ‘Vas-y, fais ton boulot, fais ce que tu sais faire.’ Et quand tu entends ça, tu te dis : ‘Ok, j’y vais !’ », a-t-il confié.

Dans les pas de Leandro Barbosa

Interrogé sur cette marque symbolique, Gui Santos a tout de suite mesuré la portée de sa performance.

« Je crois qu’il n’y en a eu que trois ou quatre, je ne sais pas trop. Il y a moi, Leandro, Varejao et Nenê Hilario. Faire partie de ce groupe à 30 points, c’est vraiment spécial », a-t-il réagi.

Sur l’ensemble de l’histoire de la ligue, ils ne sont en effet que quatre Brésiliens à avoir franchi ce cap. D’autres compatriotes connus, comme Tiago Splitter (26 points), Raul Neto (25), Bruno Caboclo (24), Cristiano Felicio (17) ou Marcelo Huertas (13), se sont arrêtés en dessous.

Un journaliste lui a aussi rappelé qu’il avait déjà atteint ce total auparavant, mais en G-League. Gui Santos a alors souligné ce qui changeait cette fois.

« En G-League, cela venait davantage de situations sans ballon, sur des coupes ou des tirs ouverts. Ce soir, j’ai eu beaucoup plus la balle entre les mains », a-t-il expliqué en substance, avant d’ajouter que l’absence de plusieurs cadres, dont Stephen Curry, lui avait permis d’assumer davantage de responsabilités offensives.

Cette performance confirme en tout cas sa montée en puissance. Sur les dernières semaines, l’intérieur brésilien s’impose comme une option de plus en plus crédible, et fiable, dans la rotation des Warriors.

Gui Santos Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 23 8:21 50.9 37.0 94.1 0.7 1.4 2.1 0.6 1.0 0.2 0.3 0.1 3.6 2024-25 GS 56 13:36 45.8 33.0 69.0 1.3 1.8 3.1 1.4 1.6 0.4 0.8 0.2 4.1 2025-26 GS 62 19:44 50.5 35.2 70.1 1.1 2.7 3.8 2.2 2.0 0.9 1.5 0.4 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.