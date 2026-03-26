Darius Garland rend la vie plus facile à Kawhi Leonard

Lorsque le transfert a eu lieu, les Clippers affichaient encore un bilan légèrement négatif (23v-26d). Près de deux mois plus tard, la franchise californienne est au-dessus de l’équilibre (37v-36d). Signe que la greffe Darius Garland, échangé contre James Harden, semble avoir pris.

Et que la dynamique enclenchée avec le barbu n’a pas été enrayée. Le signe aussi que l’association entre le leader local, Kawhi Leonard, et son nouveau compagnon de jeu fonctionne bien. La troupe à Tyronn Lue affiche d’ailleurs un bilan de 8 victoires et 2 défaites lorsque les deux hommes ont pu évoluer ensemble sur le parquet.

« C’est toujours super d’avoir de l’aide. Le retour de Darius dans le cinq, avec le statut de star qui est le sien depuis des années… il revient et continue d’être super pour nous. Il en a mis 40 l’autre soir (41 points face aux Mavs), il a soulevé la foule avec ses tirs à 3-points, ses passes et son énergie globale », apprécie « The Klaw », en citant également le retour de Bennedict Mathurin.

Kawhi Leonard, qui dit chercher à « transmettre de l’énergie positive à tout le monde », n’a sans doute jamais joué avec un profil comme celui de Darius Garland. À savoir un meneur aussi vif, comme il a connu avec Tony Parker à ses débuts aux Spurs, tout en étant capable de sanctionner avec constance derrière l’arc.

Une association qui gonfle les stats des deux All-Stars

Depuis son arrivée en Californie, Darius Garland tourne à 21 points et 7 passes de moyenne – en 11 apparitions – avec surtout 50% aux tirs, dont 51% de loin. Des stats comparables à ses plus belles années avec les Cavs.

Son expérience aux côtés du meneur jusqu’ici ? « C’est incroyable. Avec sa qualité de passe et sa capacité à attaquer le cercle et à lire le jeu, il me facilite la tâche. J’ai eu beaucoup de situations de ‘catch and shoot’ à Dallas, alors que je n’en avais probablement pas eu beaucoup durant le dernier mois. Une fois revenu dans le cinq, il a été capable de créer, d’attirer deux ou trois défenseurs sur lui, de me ressortir la balle et de m’offrir des tirs ouverts. C’est sympa », qualifie Kawhi Leonard.

Ce dernier, en évoluant avec son nouveau coéquipier, fait même légèrement augmenter son rendement avec plus de 30 points de moyenne par rencontre. « C’est facile. On y travaille encore, évidemment. Je ne sais pas de quel match il s’agit pour lui, mais c’est une progression constante, surtout sans avoir eu quelqu’un pour faire toute la première moitié de saison et le camp d’entraînement », poursuit l’ailier sur cette relation.

Kawhi Leonard apprécie les ondes positives actuelles d’une équipe assurée de participer au play-in, et pour lequel elle bataille pour obtenir la meilleure place (8e actuellement). Quant à Darius Garland, « s’il est lancé, je vais m’effacer. Si c’est moi qui suis dans un bon soir, il va s’écarter ou on va essayer de se trouver par moments. On continue donc de travailler, c’est vraiment positif », termine-t-il.