Le MVP de la nuit | Darius Garland voit double

Face à Dallas, Darius Garland a ouvert le score avec un tir à 3-points. Un panier primé qui lui a permis de lancer ce qui allait devenir sa meilleure rencontre sous les couleurs des Clippers. En première période, l’ancien des Cavaliers comptait déjà 18 points. Cependant, les Californiens étaient menés au score à cause de leur défense qui n’arrivait pas à contenir les assauts texans.

« Nous avons dû nous concentrer en défense pour faire des stops », reconnaît Darius Garland. « Ils n’arrêtaient pas de marquer en première mi-temps. Nous avons réussi à faire ça après la pause et nous sommes repartis avec la victoire. »

Après la pause, la défense des Clippers monte en rythme tandis que Darius Garland ne baisse pas le sien. Le meneur brille toujours derrière l’arc, mais il distribue aussi le ballon pour aider son équipe à combler son retard. Le néo-Clipper finit par trouver Kawhi Leonard qui décoche une flèche à longue distance pour donner l’avantage aux Californiens, ce qui n’était plus arrivé depuis les premières minutes de la partie.

« C’était vraiment cool de le voir à l’œuvre », apprécie Darius Garland. « Je voulais juste qu’il puisse avoir des tirs en catch-and-shoot. Il a pu en avoir quelques-uns ce soir pour qu’il puisse se mettre en rythme. C’était une belle victoire collective. »

Débute alors un mano-a-mano entre Clippers et Mavericks qui dure jusqu’à la fin du temps réglementaire. Au moment d’entrer dans le money-time, Darius Garland plante deux tirs de loin pour que Los Angeles continue de mener les débats. Cependant, dans les dernières secondes, il perd un ballon qui permet à Dallas de passer devant. Pour corriger l’erreur de son coéquipier, Kawhi Leonard se charge d’envoyer le match en prolongation.

Aux côtés de Chris Paul et James Harden

Dans la période supplémentaire, Darius Garland se rattrape. Servi par Kawhi Leonard, il réussit un nouveau tir de loin puis il trouve Derrick Jones Jr, lui aussi derrière l’arc. La prolongation est à sens unique et les Clippers s’imposent 138-131.

En 39 minutes, Darius Garland finit avec 41 points, sa plus haute marque cette saison, à 15/24 au tir et 8/12 de loin.

« J’ai compris comment l’utiliser en faisant en sorte qu’il soit plus agressif », explique Tyronn Lue après la rencontre. « Lors des dernières rencontres, il cherchait à jouer selon le rythme du match plutôt que d’être agressif. Quand il l’est, cela lui permet de faire des passes plus facilement. Il faut qu’il attaque en pensant à marquer avant de faire une passe. En pensant comme ça, tout viendra plus facilement. Aujourd’hui, ce fut un bon exemple. »

Avec cette prestation, Darius Garland devient le quatrième joueur des Clippers à réaliser un double-double à 40 points et 10 passes après Chris Paul, Lou Williams et James Harden.

« C’est une belle liste, mais j’ai encore beaucoup à faire », nuance le meneur. « J’essaie d’aider à gagner des matchs pour que l’on puisse bien finir la saison. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0 2025-26 LAC 8 27:15 46.3 45.8 81.3 0.4 1.9 2.3 6.5 1.5 1.1 3.0 0.0 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.