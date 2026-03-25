Le « small ball » des Nuggets, une formule payante à Phoenix

« C’est vraiment quelque chose qu’on peut utiliser maintenant, on verra comment ça fonctionne en playoffs aussi. » Nikola Jokic semble valider l’option prise par David Adelman la nuit passée sur le parquet des Suns.

En première période et à l’entame du quatrième quart-temps, le coach des Nuggets a fait le choix de miser sur un cinq « small ball ». Nikola Jokic et Aaron Gordon sur le banc, Jamal Murray, Tim Hardaway Jr, Cam Johnson, Bruce Brown et Spencer Jones ont assuré le travail pendant les six premières minutes de la dernière période.

« Je sais qu’ils étaient à +5 en première mi-temps. En seconde période, on a probablement fait jeu égal sur l’ensemble du match, mais j’ai aimé ce que j’ai vu. J’ai trouvé qu’on était agressifs. Avec ce cinq, on a raté beaucoup de tirs faciles, des paniers tout cuits. Et si on arrive à être juste un peu plus efficaces en attaque, cela nous permettra de bien nous mettre en place en défense », juge le coach.

« Et si on y parvient, c’est là que Spence devient vraiment spécial, tout comme Bruce, et on peut alors vraiment défendre sérieusement. Donc, il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce groupe », rajoute David Adelman qui s’est passé des habituelles doublures de Nikola Jokic, Jonas Valanciunas et Zeke Nnaji, pas utilisés du tout.

Nikola Jokic a pu arriver lancé

En face, sur la séquence évoquée plus tôt, les Suns avaient aligné plusieurs arrières en compagnie de Rasheer Fleming et Oso Ighodaro. Le pivot a bien tiré profit de son avantage de taille en attaque, mais a aussi subi les phases offensives des Nuggets, notamment d’un Jamal Murray très en forme dans le final.

« On a fait bon boulot en utilisant les changements en défense, en switchant sur les cinq postes et en gardant les joueurs devant nous. Quand on prend le rebond, les cinq gars peuvent remonter la balle en transition. C’est un peu plus vif, un peu plus rapide. Encore quelques matchs pour jouer ensemble et apprendre à se connaître, et je pense que ce sera bien mieux », se projette Tim Hardaway Jr.

Même discours pour Nikola Jokic, qui a tout de même eu le dernier mot : « Ils ont besoin d’un peu plus de temps pour s’y habituer, pour savoir ce qu’ils sont censés faire. Mais c’est une option pour nous, c’est certain. »