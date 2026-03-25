Fin de saison pour Ja Morant

Le 21 janvier. C’est la dernière fois que l’on a vu Ja Morant sur un parquet. C’était face aux Hawks, quelques jours après un match à Londres face au Magic. Depuis, le meneur de jeu des Grizzlies est bloqué à l’infirmerie à cause d’une blessure au ligament collatéral ulnaire du coude gauche.

Et il va y rester jusqu’à la fin puisque la franchise de Memphis a annoncé sa fin de saison. Un exercice qui ne restera pas dans les mémoires, pour plusieurs raisons.

Déjà parce que Ja Morant n’a joué que 20 matches pour 19.5 points et 8.1 passes de moyenne, avec des pourcentages très mauvais (41% de réussite au shoot et 23% à 3-pts). Surtout, il est loin d’être le joueur qu’il fut, ce All-Star plein d’avenir en 2022 et 2023. Après cette belle séquence, il a accumulé les soucis de discipline et les suspensions, puis les blessures. Résultat : seulement 79 matches disputés sur les trois dernières saisons…

Vers un transfert cet été

La deuxième raison, c’est parce que les Grizzlies ont commencé à tourner la page. Après avoir échangé Jaren Jackson Jr, ils ont tenté de trouver preneur pour le meneur de jeu. Sans succès.

« Nous avons évalué les opportunités. Pour un transfert, il faut deux équipes. Nous avons étudié les options qui s’offraient à nous et, comme nous l’avons toujours fait, nous avons conclu les échanges que nous jugions être dans le meilleur intérêt de l’organisation pour la suite », s’était expliqué le GM de Memphis, Zach Kleiman, en février.

Des rumeurs qui vont sans aucun doute revenir l’été prochain, les dirigeants du Tennessee étant prêt à écrire leur avenir sans leur leader des années précédentes. Mais il faudra trouver une équipe intéressée par un joueur certes talentueux et encore jeune (26 ans) mais en perte de vitesse.

Pour rappel, il reste deux années de contrat à Ja Morant et 87 millions de dollars à toucher jusqu’en 2028.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.