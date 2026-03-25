Dans les dernières minutes, Jalen Brunson a encore eu le dernier mot

Pour venir à bout de New Orleans, New York a pu compter sur son homme fort : Jalen Brunson. Alors que les Knicks ne possèdent que trois points d’avance à sept minutes de la fin, le meneur sanctionne Herb Jones d’un stepback à mi-distance. Sur la séquence suivante, il perd bien le ballon, mais efface aussitôt cette erreur en inscrivant deux nouveaux points, encore face à son défenseur direct.
« J’essaie simplement d’être moi-même, de garder la même routine et de rester fidèle à mon éthique de travail », explique Jalen Brunson. « C’est ce qui m’a permis d’en arriver là, et je vais continuer dans cette direction. »
Malgré plusieurs tentatives de retour, les Pelicans ne parviennent jamais à freiner l’arrière new-yorkais. Chaque fois que New Orleans menace, Jalen Brunson répond. Quand l’écart retombe à deux points, il attaque la défense adverse à deux reprises pour redonner de l’air aux siens.
Impliqué sur 17 des 19 derniers points new-yorkais
« C’est le rôle qu’il veut endosser, et c’est ce que nous attendons de lui », souligne Josh Hart. « Dans les quatre dernières minutes, les superstars montrent pourquoi elles évoluent à ce niveau. C’est exactement ce qu’il a fait. »
Auteur de 32 points, dont 15 dans le seul quatrième quart-temps, Jalen Brunson a aussi pesé à la création. À deux minutes de la fin, il trouve ainsi Josh Hart. Au total, il a été impliqué sur 17 des 19 derniers points des Knicks.
« C’est ce que font les grands joueurs », salue Mike Brown. « Quand la pression monte, ils savent créer pour eux-mêmes ou servir le coéquipier démarqué. Il a été excellent dans ce registre aujourd’hui. »
Dans le sillage de leur meneur, les Knicks (48 victoires – 25 défaites) signent une septième victoire consécutive et restent au contact de Boston (47-24) dans la course pour la deuxième place de la conférence Est.
|Jalen Brunson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|73
|21:48
|46.7
|34.8
|72.5
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.7
|0.5
|1.2
|0.1
|9.3
|2019-20
|DAL
|57
|17:56
|46.6
|35.8
|81.3
|0.4
|2.0
|2.4
|3.3
|1.3
|0.4
|1.2
|0.1
|8.2
|2020-21
|DAL
|68
|24:57
|52.3
|40.5
|79.5
|0.4
|3.0
|3.4
|3.5
|1.6
|0.5
|1.2
|0.0
|12.6
|2021-22
|DAL
|79
|31:57
|50.2
|37.3
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|4.8
|1.9
|0.8
|1.6
|0.0
|16.3
|2022-23
|NY
|68
|34:59
|49.1
|41.6
|82.9
|0.6
|3.0
|3.5
|6.2
|2.2
|0.9
|2.1
|0.2
|24.0
|2023-24
|NY
|77
|35:24
|47.9
|40.1
|84.7
|0.6
|3.1
|3.6
|6.7
|1.9
|0.9
|2.4
|0.2
|28.7
|2024-25
|NY
|65
|35:24
|48.8
|38.3
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|7.3
|2.1
|0.9
|2.5
|0.1
|26.0
|2025-26
|NY
|67
|34:55
|46.4
|37.4
|84.4
|0.4
|2.9
|3.4
|6.6
|2.3
|0.8
|2.3
|0.1
|26.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.