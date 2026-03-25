Dans les dernières minutes, Jalen Brunson a encore eu le dernier mot

Pour venir à bout de New Orleans, New York a pu compter sur son homme fort : Jalen Brunson. Alors que les Knicks ne possèdent que trois points d’avance à sept minutes de la fin, le meneur sanctionne Herb Jones d’un stepback à mi-distance. Sur la séquence suivante, il perd bien le ballon, mais efface aussitôt cette erreur en inscrivant deux nouveaux points, encore face à son défenseur direct.

« J’essaie simplement d’être moi-même, de garder la même routine et de rester fidèle à mon éthique de travail », explique Jalen Brunson. « C’est ce qui m’a permis d’en arriver là, et je vais continuer dans cette direction. »

Malgré plusieurs tentatives de retour, les Pelicans ne parviennent jamais à freiner l’arrière new-yorkais. Chaque fois que New Orleans menace, Jalen Brunson répond. Quand l’écart retombe à deux points, il attaque la défense adverse à deux reprises pour redonner de l’air aux siens.

Impliqué sur 17 des 19 derniers points new-yorkais

« C’est le rôle qu’il veut endosser, et c’est ce que nous attendons de lui », souligne Josh Hart. « Dans les quatre dernières minutes, les superstars montrent pourquoi elles évoluent à ce niveau. C’est exactement ce qu’il a fait. »

Auteur de 32 points, dont 15 dans le seul quatrième quart-temps, Jalen Brunson a aussi pesé à la création. À deux minutes de la fin, il trouve ainsi Josh Hart. Au total, il a été impliqué sur 17 des 19 derniers points des Knicks.

« C’est ce que font les grands joueurs », salue Mike Brown. « Quand la pression monte, ils savent créer pour eux-mêmes ou servir le coéquipier démarqué. Il a été excellent dans ce registre aujourd’hui. »

Dans le sillage de leur meneur, les Knicks (48 victoires – 25 défaites) signent une septième victoire consécutive et restent au contact de Boston (47-24) dans la course pour la deuxième place de la conférence Est.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 67 34:55 46.4 37.4 84.4 0.4 2.9 3.4 6.6 2.3 0.8 2.3 0.1 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.