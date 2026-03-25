Doc Rivers revient sur le départ surprise de Cam Thomas

L’expérience Cam Thomas à Milwaukee aura été de très courte durée. Recruté pour apporter du scoring à une équipe en difficulté, l’arrière de 24 ans a été coupé après 18 matchs, laissant sa place à Pete Nance (26 ans, 2m06), jusque-là lié à la franchise par un « two-way contract », désormais converti en contrat standard.

Interrogé en amont de la rencontre face aux Clippers, Doc Rivers a reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une décision simple, tout en expliquant qu’elle répondait à l’évolution de la situation sportive de l’équipe…

« Ça a été difficile, honnêtement », a ainsi déclaré le coach des Bucks. « On s’est retrouvé à court de joueurs à un moment, puis il a fallu prendre une décision sur certains d’entre eux. J’ai trouvé que Cam avait été vraiment bon dans l’ensemble. C’est peut-être quelqu’un qu’on sollicitera à nouveau. Mais vu où nous en sommes actuellement, on a pensé que c’était la bonne chose à faire pour le reste de l’équipe à cet instant. »

« Il y a des choses dont on n’a pas besoin de parler »

Au moment de son arrivée, Milwaukee espérait trouver en Cam Thomas un renfort offensif capable d’aider l’équipe dans la dernière ligne droite de la saison. Ses débuts avaient d’ailleurs été encourageants, avec une prestation remarquée à 34 points face à Orlando. Mais sur la durée, son impact n’a pas suffi à changer la trajectoire des Bucks.

« Il y a des choses dont on n’a pas besoin de parler », a continué Doc Rivers lorsqu’on lui a demandé pourquoi ça n’avait pas collé entre l’arrière et les Bucks. « Ça ne regarde personne. Comme je l’ai déjà dit, c’est là qu’en tant qu’entraîneur, il faut prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe à ce moment-là. »

À seulement 24 ans, Cam Thomas ne pourra néanmoins pas rejoindre une équipe en vue des playoffs, ayant été libéré trop tard par les Bucks. Et il va devoir trouver un nouveau point de chute durant l’été…

Et sa cote est au plus bas, son côté pétard ambulant ne compensant pas son individualisme et ses soucis défensifs.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 MIL 18 16:37 43.1 27.5 75.4 0.1 1.4 1.6 1.9 0.7 0.3 1.4 0.1 10.7 2025-26 BKN 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.