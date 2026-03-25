Les « Jail Blazers » prochainement racontés sur Netflix

Quelques jours après avoir appris la sortie d’un épisode sur LaMar Odom, on apprend que la série documentaire « Untold » en consacrera un autre aux fameux « Jail Blazers » de Portland, construits par Bob Whitsitt.

À partir du 14 avril, sur Netflix, il sera donc possible d’en apprendre davantage sur cette célèbre équipe de la fin des années 1990 et du début des années 2000. À la fin de l’ère Clyde Drexler, Rasheed Wallace, Damon Stoudamire, Bonzi Wells, Jermaine O’Neal, Ruben Patterson ou Zach Randolph, encadrés par Scottie Pippen et Steve Smith, avaient ainsi pris la relève dans l’Oregon.

Sportivement, les Blazers ont enchaîné deux finales de conférence en 1999 et 2000, passant notamment à une victoire des Finals en 2000. En revanche, cette équipe a également défrayé la chronique pour ses « prouesses » extra-sportives, avec des frasques à gogo hors des parquets qui l’ont finalement empêché de viser plus haut par la suite. Alors que le potentiel était pourtant présent.

Réalisé par Sascha Gardner, le documentaire se dévoile dans une première bande-annonce et on y retrouvera des interviews et des témoignages de Rasheed Wallace, Damon Stoudamire ou encore Bonzi Wells.