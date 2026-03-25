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Les « Jail Blazers » prochainement racontés sur Netflix

Publié le 25/03/2026 à 10:51 Twitter Facebook

Le 14 avril, Netflix consacrera un épisode de sa mini-série documentaire « Untold » à Portland et à sa fantasque équipe des « Jail Blazers ».

Quelques jours après avoir appris la sortie d’un épisode sur LaMar Odom, on apprend que la série documentaire « Untold » en consacrera un autre aux fameux « Jail Blazers » de Portland, construits par Bob Whitsitt.

À partir du 14 avril, sur Netflix, il sera donc possible d’en apprendre davantage sur cette célèbre équipe de la fin des années 1990 et du début des années 2000. À la fin de l’ère Clyde Drexler, Rasheed Wallace, Damon Stoudamire, Bonzi Wells, Jermaine O’Neal, Ruben Patterson ou Zach Randolph, encadrés par Scottie Pippen et Steve Smith, avaient ainsi pris la relève dans l’Oregon.

Sportivement, les Blazers ont enchaîné deux finales de conférence en 1999 et 2000, passant notamment à une victoire des Finals en 2000. En revanche, cette équipe a également défrayé la chronique pour ses « prouesses » extra-sportives, avec des frasques à gogo hors des parquets qui l’ont finalement empêché de viser plus haut par la suite. Alors que le potentiel était pourtant présent.

Réalisé par Sascha Gardner, le documentaire se dévoile dans une première bande-annonce et on y retrouvera des interviews et des témoignages de Rasheed Wallace, Damon Stoudamire ou encore Bonzi Wells.

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Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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