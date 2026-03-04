Netflix rouvre le dossier Lamar Odom, entre gloire et addictions

Le 31 mars sur Netflix, la série documentaire « Untold » consacre un épisode à Lamar Odom. Des titres avec les Lakers au coma de 2015 dans une maison close du Nevada, l’ancien meilleur 6e homme des Lakers se raconte sans filtre, épaulé par Khloé Kardashian et des proches, pour revisiter une vie brillante et cabossée.

Champion NBA en 2009 et 2010 Lamar Odom était ainsi un ailier-fort créateur, capable de tout faire et de tout lier sur le terrain. « Untold: The Death & Life of Lamar Odom » promet pourtant de déplacer la focale, du parquet vers les coulisses. Celles d’une vie rattrapée par les traumatismes, l’addiction et la célébrité hors de contrôle.

Le documentaire revient notamment en octobre 2015, quand Lamar Odom est retrouvé inanimé au Love Ranch, près de Las Vegas. Hospitalisation d’urgence, pronostic vital engagé : l’épisode avait choqué NBA et grand public…

Dix ans plus tard, Lamar Odom reprend la parole et détaille cette descente aux enfers. À ses côtés, Khloé Kardashian évoque l’envers d’un couple ultra-médiatisé et la spirale des disparitions, des rechutes et des mensonges.