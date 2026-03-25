Ace Bailey s’affirme… y compris auprès des arbitres

Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr, Keyonte George… Comme la plupart des cadres du Jazz sont absents en ce moment, certains jusqu’à la fin de la saison, l’équipe basée dans l’Utah est à la recherche de nouveaux hommes forts pour finir l’exercice. L’un d’eux semble prendre de la hauteur : Ace Bailey.

Sur le mois de mars, le rookie est tout simplement l’un des meilleurs marqueurs de sa formation avec 21.2 points de moyenne (46.6% dont 43.8% de loin). Lors du dernier match de son équipe, l’ailier a amélioré sa meilleure marque de la saison avec 37 points (11/21 dont 7/10 de loin) face aux Raptors.

De ce match, Will Hardy retient surtout ses nombreux passages sur la ligne des lancers-francs (8/8). « C’est le deuxième match consécutif qu’il fait ça, et si vous regardez n’importe quel gros scoreur de la ligue, les lancers-francs sont une part importante. Il commence à comprendre quand il doit jouer malgré le contact, quand il a l’avantage sur le défenseur et que les règles sont de son côté », rappelle le coach.

Or selon lui, le rookie avait jusqu’ici tendance à s’arrêter, pivoter et essayer d’utiliser sa taille pour tirer par-dessus son adversaire. « Ce qui est assez courant chez les jeunes joueurs. C’est un choix de jeu étrange quand on est en pleine pénétration et qu’on a l’angle pour enfoncer quelqu’un, surtout quand l’autre peut avoir l’avantage sur le plan de la force physique », poursuit Will Hardy.

Gagner en crédibilité

Ace Bailey aurait tort de se priver d’utiliser ses qualités athlétiques. Alors depuis deux matchs, il n’hésite pas à aller au contact (15/16), et ce après avoir enchaîné… cinq matchs de suite sans obtenir le moindre lancer.

Un « bon signe » selon Will Hardy, qui aime aussi le voir exprimer davantage ses émotions sur le parquet. « C’est quelque chose de sain et réel. On ne veut pas que ces gars-là soient des robots. On veut cependant qu’ils gèrent ces émotions rapidement […] pour rester concentrés sur la suite. Mais Ace s’est dévoilé et s’est permis de montrer beaucoup plus sa personnalité, non seulement à l’équipe, mais aussi sur le terrain, grâce à son gain de confiance. Apprendre à interagir avec le jeu est essentiel quand on est rookie. »

Une interaction autant avec ses coéquipiers, ses entraîneurs, les adversaires et qu’avec les arbitres donc.

« Ace apprend à communiquer avec les officiels pour mieux comprendre pourquoi certaines fautes sont sifflées d’une certaine manière, afin de continuer à progresser. Il faut commencer à construire ce genre de relations. En NBA, être un jeune joueur consiste à gagner en crédibilité auprès de ses partenaires et du staff, mais les arbitres en font également partie. On se bâtit une réputation », termine Will Hardy.

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 63 27:04 44.7 36.2 78.2 1.5 2.6 4.1 1.8 2.7 0.9 1.4 0.6 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.