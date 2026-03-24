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Une panne au pire moment pour le Heat

Publié le 24/03/2026 à 17:10 Twitter Facebook

NBA – Avec une série de cinq revers de suite et une défense à la peine, Miami vit une période compliquée, alors que ce n’est vraiment pas le (bon) moment.

Avis de tempête en Floride. Le Heat et le Magic, en plus de posséder des bilans similaires (38-34 et 38-33), vivent la même mauvaise série avec cinq revers de suite. Pour Miami, la dernière défaite en date, c’est celle contre Victor Wembanyama et les Spurs.

« On est testé en ce moment. On n’est pas la seule équipe dans ce cas. Ce n’est pas agréable, c’est certain », regrette Erik Spoelstra, qui estime que face à San Antonio, son équipe a été dominée « dans tous les domaines ».

Norman Powell ne dit pas autre chose, se lamentant seulement de voir le Heat lâcher la rampe trop régulièrement ces derniers jours. « Quand les choses deviennent dures, on lâche prise », regrette l’arrière. « C’est ce qu’il se passe dans des défaites de ce type. On est frappé, on est face à l’adversité, on manque des tirs et tout le monde commence à penser à l’attaque et les adversaires en profitent. Quand on est frappé, on continue de plier. »

Une défense qui prend l’eau

Un chiffre illustre cette mauvaise série de Miami, la pire de la saison à égalité avec une autre de cinq revers d’affilée en décembre 2025, c’est celui de la défense : les troupes d’Erik Spoelstra encaissent en moyenne 130 points durant cette séquence négative. On est loin des standards de la sixième meilleure défense de la saison…

« C’est la chose la plus décevante dans tout ça. On s’est battu comme des fous pour être dans le Top 5 défensivement durant toute la saison et c’est maintenant, dans les moments de vérité, qu’elle doit être à la hauteur. On doit pouvoir compter dessus », peste le coach floridien.

Si le Magic et les Sixers patinent aussi, les Hornets sont sur une bonne série actuellement, avec trois succès consécutifs, le Heat va donc rapidement devoir réagir pour ne pas tomber à la 10e place de la conférence Est et se retrouver sans l’avantage du terrain pour le premier match du « play-in ». Tout en sachant qu’une place dans le Top 6 n’est pas encore à exclure, puisque les Hawks n’ont que deux victoires d’avance.

Tout est encore possible, à condition de se réveiller. « On va devoir trouver des solutions parce que les choses ne vont pas devenir plus faciles », prévient d’ailleurs Bam Adebayo. « Il ne reste que dix matches », ajoute le pivot, dont les deux prochains sont à Cleveland.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 53 30:05 47.1 38.3 82.2 0.4 3.2 3.6 2.6 2.0 1.2 0.2 2.2 22.3
Tyler Herro 25 30:53 48.6 38.3 93.3 0.5 4.5 5.0 3.8 2.0 0.7 0.4 1.7 21.4
Bam Adebayo 63 32:06 44.4 32.3 77.5 2.1 7.7 9.8 2.9 1.7 1.2 0.7 1.8 20.3
Andrew Wiggins 58 30:47 47.5 39.9 78.8 1.8 3.3 5.1 2.8 1.6 1.1 1.0 2.2 15.8
Jaime Jaquez Jr. 65 28:27 49.9 28.8 76.6 1.3 3.8 5.1 4.8 2.1 0.8 0.3 1.9 14.9
Kel'el Ware 67 22:30 52.5 36.4 75.9 3.0 6.2 9.2 0.6 0.9 0.8 1.1 1.6 11.1
Pelle Larsson 61 25:45 48.9 33.3 79.9 0.9 2.4 3.3 3.3 1.3 0.7 0.2 2.1 10.9
Davion Mitchell 61 28:19 47.9 40.0 68.4 0.4 2.2 2.6 6.6 1.5 1.0 0.2 2.6 9.0
Simone Fontecchio 64 17:10 40.3 36.3 84.0 0.8 2.3 3.1 1.5 0.7 0.5 0.1 1.5 8.5
Nikola Jović 46 17:17 36.7 27.0 68.3 0.5 2.8 3.3 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.4
Kasparas Jakučionis 45 17:48 42.4 42.4 88.6 0.8 1.9 2.7 2.5 1.0 0.7 0.1 1.9 6.0
Dru Smith 67 16:45 41.7 30.2 83.2 0.9 1.7 2.6 2.7 0.8 1.5 0.3 1.6 5.8
Myron Gardner 39 9:55 47.8 41.9 75.0 0.9 2.0 3.0 1.0 0.4 0.5 0.2 1.8 3.9
Keshad Johnson 26 7:55 43.9 31.6 69.6 0.7 1.2 1.9 0.2 0.5 0.4 0.3 0.8 3.8
Jahmir Young 11 4:38 36.4 25.0 100.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.5 1.8
Vladislav Goldin 5 2:48 66.7 0 0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 0.8
Trevor Keels 4 1:15 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Betting Content Writer Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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