Une panne au pire moment pour le Heat

Avis de tempête en Floride. Le Heat et le Magic, en plus de posséder des bilans similaires (38-34 et 38-33), vivent la même mauvaise série avec cinq revers de suite. Pour Miami, la dernière défaite en date, c’est celle contre Victor Wembanyama et les Spurs.

« On est testé en ce moment. On n’est pas la seule équipe dans ce cas. Ce n’est pas agréable, c’est certain », regrette Erik Spoelstra, qui estime que face à San Antonio, son équipe a été dominée « dans tous les domaines ».

Norman Powell ne dit pas autre chose, se lamentant seulement de voir le Heat lâcher la rampe trop régulièrement ces derniers jours. « Quand les choses deviennent dures, on lâche prise », regrette l’arrière. « C’est ce qu’il se passe dans des défaites de ce type. On est frappé, on est face à l’adversité, on manque des tirs et tout le monde commence à penser à l’attaque et les adversaires en profitent. Quand on est frappé, on continue de plier. »

Une défense qui prend l’eau

Un chiffre illustre cette mauvaise série de Miami, la pire de la saison à égalité avec une autre de cinq revers d’affilée en décembre 2025, c’est celui de la défense : les troupes d’Erik Spoelstra encaissent en moyenne 130 points durant cette séquence négative. On est loin des standards de la sixième meilleure défense de la saison…

« C’est la chose la plus décevante dans tout ça. On s’est battu comme des fous pour être dans le Top 5 défensivement durant toute la saison et c’est maintenant, dans les moments de vérité, qu’elle doit être à la hauteur. On doit pouvoir compter dessus », peste le coach floridien.

Si le Magic et les Sixers patinent aussi, les Hornets sont sur une bonne série actuellement, avec trois succès consécutifs, le Heat va donc rapidement devoir réagir pour ne pas tomber à la 10e place de la conférence Est et se retrouver sans l’avantage du terrain pour le premier match du « play-in ». Tout en sachant qu’une place dans le Top 6 n’est pas encore à exclure, puisque les Hawks n’ont que deux victoires d’avance.

Tout est encore possible, à condition de se réveiller. « On va devoir trouver des solutions parce que les choses ne vont pas devenir plus faciles », prévient d’ailleurs Bam Adebayo. « Il ne reste que dix matches », ajoute le pivot, dont les deux prochains sont à Cleveland.