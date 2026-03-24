Après 16 défaites de rang, Indiana retrouve enfin le goût de la victoire

Depuis le All-Star Break, les Pacers n’avaient pas réussi à remporter le moindre match. Une série de 16 défaites consécutives qui a pris fin ce lundi avec un succès face à Orlando (128-126). Pour s’imposer, Indiana a pu compter sur un grand Pascal Siakam, auteur de 37 points en 34 minutes.

« Nous devons encore remporter des matchs », souligne le Camerounais après la rencontre. « Nous devons continuer à grandir en tant qu’équipe. C’est une saison compliquée. Cela a mis notre caractère à l’épreuve, mais c’est la vie. Nous n’allons pas reculer et nous allons continuer à nous battre les uns pour les autres. Nous espérons simplement que de bonnes choses vont arriver parce que nous avons cette mentalité. »

Pour s’imposer d’une courte tête face au Magic, Pascal Siakam n’a pas été seul. Il a pu compter sur l’excellent troisième quart-temps d’Aaron Nesmith. Si l’ailier n’avait mis aucun point en première mi-temps, il s’est réveillé après la pause. Dans le troisième quart-temps, il inscrit 16 de ses 19 points avec un parfait 5/5 au tir.

« Son troisième quart-temps a été phénoménal avec ses 16 points », félicite son entraîneur, Rick Carlisle. « Nous nous sommes appuyés sur ses passes et sa réussite au tir. De son côté, Pascal Siakam a été spectaculaire. »

Pascal Siakam a le dernier mot

Malgré ce bon passage d’Aaron Nesmith, Indiana n’arrive toutefois pas à se détacher. À 90 secondes du terme, Andrew Nembhard décoche une flèche à longue distance pour donner six points d’avance aux Pacers. Cependant, Orlando compte sur Paolo Banchero pour revenir à deux longueurs. Et après un tir manqué de Pascal Siakam, le Magic a même un ballon pour envoyer le match en prolongation.

Paolo Banchero tente d’attaquer le cercle, mais Jay Huff bloque le passage. Pascal Siakam en profite alors pour contrer l’intérieur du Magic et permettre à Indiana de retrouver le goût de la victoire.

« C’est une action que le Magic réalise souvent en fin de match », souligne ainsi Rick Carlisle. « Toute la question est de faire une prise à deux ou pas. Paolo Banchero a le ballon, mais Desmond Bane coupe droit vers le cercle et il aurait pu recevoir une passe. Jay Huff a fait une bonne défense verticale et Pascal était là. »