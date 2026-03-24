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Après 16 défaites de rang, Indiana retrouve enfin le goût de la victoire

Publié le 24/03/2026 à 17:45 Twitter Facebook

NBA – Les Pacers auront eu besoin d’un long mois pour retrouver le chemin de la victoire. Grâce à un contre décisif de Pascal Siakam, Indiana a pu triompher du Magic sur le fil.

Pascal SiakamDepuis le All-Star Break, les Pacers n’avaient pas réussi à remporter le moindre match. Une série de 16 défaites consécutives qui a pris fin ce lundi avec un succès face à Orlando (128-126). Pour s’imposer, Indiana a pu compter sur un grand Pascal Siakam, auteur de 37 points en 34 minutes.

« Nous devons encore remporter des matchs », souligne le Camerounais après la rencontre. « Nous devons continuer à grandir en tant qu’équipe. C’est une saison compliquée. Cela a mis notre caractère à l’épreuve, mais c’est la vie. Nous n’allons pas reculer et nous allons continuer à nous battre les uns pour les autres. Nous espérons simplement que de bonnes choses vont arriver parce que nous avons cette mentalité. »

Pour s’imposer d’une courte tête face au Magic, Pascal Siakam n’a pas été seul. Il a pu compter sur l’excellent troisième quart-temps d’Aaron Nesmith. Si l’ailier n’avait mis aucun point en première mi-temps, il s’est réveillé après la pause. Dans le troisième quart-temps, il inscrit 16 de ses 19 points avec un parfait 5/5 au tir.

« Son troisième quart-temps a été phénoménal avec ses 16 points », félicite son entraîneur, Rick Carlisle. « Nous nous sommes appuyés sur ses passes et sa réussite au tir. De son côté, Pascal Siakam a été spectaculaire. »

Pascal Siakam a le dernier mot

Malgré ce bon passage d’Aaron Nesmith, Indiana n’arrive toutefois pas à se détacher. À 90 secondes du terme, Andrew Nembhard décoche une flèche à longue distance pour donner six points d’avance aux Pacers. Cependant, Orlando compte sur Paolo Banchero pour revenir à deux longueurs. Et après un tir manqué de Pascal Siakam, le Magic a même un ballon pour envoyer le match en prolongation.

Paolo Banchero tente d’attaquer le cercle, mais Jay Huff bloque le passage. Pascal Siakam en profite alors pour contrer l’intérieur du Magic et permettre à Indiana de retrouver le goût de la victoire.

« C’est une action que le Magic réalise souvent en fin de match », souligne ainsi Rick Carlisle. « Toute la question est de faire une prise à deux ou pas. Paolo Banchero a le ballon, mais Desmond Bane coupe droit vers le cercle et il aurait pu recevoir une passe. Jay Huff a fait une bonne défense verticale et Pascal était là. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 57 33:27 48.4 36.0 69.0 1.5 5.1 6.6 3.8 2.2 1.1 0.4 2.4 24.0
Bennedict Mathurin 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.3 0.6 0.1 2.7 17.8
Andrew Nembhard 54 31:11 44.5 36.5 81.7 0.4 2.4 2.9 7.4 2.4 0.9 0.1 2.1 17.1
Aaron Nesmith 43 29:28 40.4 37.5 84.1 1.1 3.0 4.1 1.9 1.3 0.6 0.5 2.7 13.5
Ivica Zubac 5 23:36 47.2 0 80.0 2.8 4.4 7.2 1.8 0.8 0.4 0.8 1.6 11.6
Jarace Walker 71 25:48 41.9 37.1 75.6 0.6 4.5 5.1 2.4 1.8 0.8 0.3 1.7 11.6
Jay Huff 72 20:45 47.0 31.3 83.3 0.9 2.9 3.8 1.3 0.8 0.5 1.9 2.4 9.4
T.j. Mcconnell 53 17:17 52.7 29.8 85.2 0.4 1.8 2.2 5.1 1.2 1.0 0.2 1.2 9.3
Obi Toppin 14 16:43 44.9 27.6 84.6 0.4 3.6 4.1 2.1 1.1 0.4 0.1 1.4 9.0
Micah Potter 37 18:42 49.5 40.5 88.2 1.1 3.3 4.4 1.5 0.8 0.5 0.4 1.7 8.9
Kobe Brown 18 23:37 49.1 46.3 78.3 1.8 2.9 4.7 1.3 1.4 0.4 0.4 2.3 8.6
Quenton Jackson 39 17:23 46.7 37.2 81.5 0.6 1.7 2.2 2.4 1.2 0.6 0.2 1.6 8.6
Jalen Slawson 5 25:36 37.5 31.6 88.9 0.8 3.8 4.6 3.0 1.0 1.6 1.6 2.6 7.6
Ben Sheppard 60 21:25 43.0 35.8 75.0 0.7 2.4 3.1 1.7 0.6 0.6 0.1 1.8 7.0
Isaiah Jackson 38 16:47 58.2 0.0 68.9 2.3 3.3 5.6 0.8 1.1 0.7 0.8 2.8 6.4
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Ethan Thompson 24 17:23 36.7 30.7 70.6 0.5 1.3 1.8 1.5 0.7 0.6 0.3 2.0 5.1
Johnny Furphy 35 18:22 47.0 32.4 48.6 0.9 3.5 4.4 1.2 0.8 0.6 0.2 1.9 5.1
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Kam Jones 30 15:26 41.5 30.9 50.0 0.3 1.1 1.4 2.7 0.9 0.5 0.0 1.0 4.1
Tony Bradley 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 0.4 0.2 0.2 1.6 4.0
Taelon Peter 31 11:14 37.5 32.0 53.8 0.2 1.2 1.4 1.0 0.6 0.5 0.1 0.7 3.9
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8

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Thibault Mairesse
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